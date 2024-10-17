Ülkemizi Şampiyonlar Ligi Grup A'da temsil eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Lyon'a 3-0 yenildikten sonra İtalyan temsilcisi Roma'ya da 6-1 mağlup oldu.
Cimbom farklı mağlup! Galatasary Roma'ya 6-1 yenildi
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Grup A maçında Roma'ya 6-1 yenildi ve ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:40 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:40
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Sarı kırmızılılar Hawa Cissoko, Valentina Giacinti, Emilie Bosshard Haavi ve Manuela Giugliano'nun golleriyle 4-0 öne geçti. Andrea Staskova farkı üçe indiren golü atsa da Marta Pandini ve Alice Corelli skoru 6-1 olarak tayin etti.
Galatasaray bir sonraki maçında 13 Kasım'da Wolfsburg iel karşılaşacak.