Cimbom farklı mağlup! Galatasary Roma’ya 6-1 yenildi

Andrea Staskova Galatasaray'ın tek golünü attı. [AA]

Sarı kırmızılılar Hawa Cissoko, Valentina Giacinti, Emilie Bosshard Haavi ve Manuela Giugliano'nun golleriyle 4-0 öne geçti. Andrea Staskova farkı üçe indiren golü atsa da Marta Pandini ve Alice Corelli skoru 6-1 olarak tayin etti.

Galatasaray bir sonraki maçında 13 Kasım'da Wolfsburg iel karşılaşacak.