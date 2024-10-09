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Mardin gole boğdu! Mardin 1969 Beykoz İshaklıspor'u 6-2 yendi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur karşılaşmaları ile devam etti. Mardin 1969 Spor, deplasmanda karşılaştığı Beykoz İshaklıspor'u 6-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:26
Mardin gole boğdu! Mardin 1969 Beykoz İshaklıspor’u 6-2 yendi

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Birbirinden iddialı takımların şampiyonluğa ulaşabilmek için mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gol bombardımanının adresi İstanbul'du.

Mardin 1969 Spor, deplasmanda Beykoz İshaklıspor ile kozlarını paylaştı.

Konuk takım rakibini 6-2 yenerek 3. tura yükseldi.

Karşılaşmada ev sahibi Muhammet Ali Semiz ile 1-0 öne geçse de Mardin Ali Kılıç'ın 3 golü ile skoru 3-1'e getirdi. Serhat Mumcu farkı bire indirmesine rağmen 82'de vites artıran Güneydoğu emsilcisi, Bedirhan Salih, Aykut Sarıdoğan ve Umut Dİlek ile karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

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