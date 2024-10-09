Ege’de Soma rüzgarı! Somaspor Nazilli Belediyespor’u 5-1 yendi

Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 5-1 yenerek bir üst tua adını yazdırdı.

TFF 2'incii Lig Kırmızı Grup'ta da birbirlerinin rakibi olan iki takımın mücadelesinde konuk takım adına fileleri havalandıran isimler 8'inci dakikada Rahmi Anıl, 61'inci dakikada penaltıdan ve 72'nci dakikada Erkan Şentürk ile 86 ve 89'uncu dakikalarda Kadir Karış oldu.

Nazillispor bu gollere sadece 33'üncü dakikada Miraç Furkan ile yanıt verdi ve tur atlayan ekip Somaspor oldu.