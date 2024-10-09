Dört dörtlük tur Sarıyer Spor’un! Muğlaspor’u deplasmanda devirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam etti. Sarıyer Spor, deplasmanda Muğlaspor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma nefes kesen anlara sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaları ise 4-4 sona eren karşılaşmada turu geçen takımı penaltılar belirledi.

İstanbul temsilcisi 3. tura adını yazdıran taraf oldu.

Ev sahibi adına goller Oğuzhan Sertakan, Serhat Enes Furkan Demir ve Savaş Yılmaz'dan geldi. Konuk takımın sayılarını ise Mertcan Açıkgöz (2), Taha Dönmez ve Mertcan Caner Öztürk kaydetti.