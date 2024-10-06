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Akdeniz'de Karadeniz fırtınası! Samsunspor Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-1 yendi. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 6'ıncı galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibine zaferi getiren isimler Arbnor Muja, Landry Dimata ve Soner Aydoğdu oldu.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:19
Akdeniz’de Karadeniz fırtınası! Samsunspor Adana Demirspor’u 3-1 yendi

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Samsunspor'un çıkışı devam ediyor. Zirve takibinde bu hafta Adana Demirspor deplasmanına giden kırmızı beyazlılar, Yusuf Barası'nın golü ile skor dezavantajına düşse de Arbnor Muja, Landry Dimata ve Soner Aydoğdu ile 3 puanı koparmayı başardı.

Samsunspor bu sezon 6'ıncı galibiyetini aldı. [İHA]Samsunspor bu sezon 6'ıncı galibiyetini aldı. [İHA]

Maçın 7'inci dakikasında Yusuf Barası, penaltıdan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti. ikinci devrede ise Samsunspor fırtınası esti. 58'de Arbnor Muja skora dengeyi getirirken 90'da önce Dimata ardından da Soner skoru 3-1 konuk takımın lehine tayin etti.

Bu sonuçla Samsunspor 6'ıncı galibiyetini alırken Adana Demirspor ise 7'inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ssmsunsporlu oyuncular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. [Samsunspor resmi X hesabı]Ssmsunsporlu oyuncular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. [Samsunspor resmi X hesabı]

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, sol kanattan yapılan ortaya arka direkte voleyle vurdu, top üstten dışarıya gitti.
7. dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, kazanılan penaltıda topun başına geçerken yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
10. dakikada Samsunspor'da Bola, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden topu yerden içeriye gönderdiirken savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
28. dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Okan topu kornere çeldi.
49. dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, İzzet'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top az farkla yandan dışarıya gitti.
58. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında Mouandilmadji topu kafayla ceza sahasına indirdi. Topla buluşan Muja'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
90+3. dakikada Soner Aydoğdu sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Gelen ortaya iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-2
90+10. dakikada kalecinin uzun pasında sağ tarafta Dimata topu ceza sahasına indirdi. Kalecinin önde olduğunu gören Soner'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

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