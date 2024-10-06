Akdeniz’de Karadeniz fırtınası! Samsunspor Adana Demirspor’u 3-1 yendi

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Samsunspor'un çıkışı devam ediyor. Zirve takibinde bu hafta Adana Demirspor deplasmanına giden kırmızı beyazlılar, Yusuf Barası'nın golü ile skor dezavantajına düşse de Arbnor Muja, Landry Dimata ve Soner Aydoğdu ile 3 puanı koparmayı başardı.

Samsunspor bu sezon 6'ıncı galibiyetini aldı. [İHA] Maçın 7'inci dakikasında Yusuf Barası, penaltıdan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti. ikinci devrede ise Samsunspor fırtınası esti. 58'de Arbnor Muja skora dengeyi getirirken 90'da önce Dimata ardından da Soner skoru 3-1 konuk takımın lehine tayin etti. Bu sonuçla Samsunspor 6'ıncı galibiyetini alırken Adana Demirspor ise 7'inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.