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18 dakikada muhteşem geri dönüş! Brighton Tottenham 3-2 MAÇ SONUCU

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, evinde ağırladığı Tottenham'u 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mavi beyazlılar, Londra temsilcisi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda attığı gollerle sonuca gitti.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:11
18 dakikada muhteşem geri dönüş! Brighton Tottenham 3-2 MAÇ SONUCU

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kadrosunda bulunduğu Brighton, Premier Lig'in 7'inci haftasında Tottenham'ı ağırladı.

Mavi beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Ferdi Kadıoğlu maçta 45 dakika forma giydi. [REUTERS]Ferdi Kadıoğlu maçta 45 dakika forma giydi. [REUTERS]

Maçta 23'üncü dakikada Brennan Johnson skoru konuk takım adına 1-0'a getirdi. 37'de ise James Maddison farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Yankuba Minteh, 48'inci dakikada Brighton'ı umutlandırırken 58'de Georgino Rutter eşitliği sağladı. 66'da ise Danny Welbeck galibiyeti getiren golü attı.

Brighton puanını 12'ye yükseltti. [REUTERS]Brighton puanını 12'ye yükseltti. [REUTERS]

Bu sonuçla Brighton 12 puana yükselirken Tottenham ise 10'da kaldı.

Ferdi Kadıoğlu maçta 45 dakika forma giydi.

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