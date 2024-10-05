Serdar Saatçı maçta sarı kart da gördü. [AA]

Fırtına'nın genç stoperi Serdar Saatçı sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Ali Şahin Yılmaz dahil oldu.

"CİDDİ BİR DURUM DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar; "Çok ciddi bir durum değil. Sadece kramp girdi. Lig uzun bir maraton, antrenmanlar yoğun geçiyor bu yüzden sakatlıklar da oluyor. "Milli arayı galibiyetle kapatabilseydik bize şifa gibi gelirdi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.