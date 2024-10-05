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Trabzonspor'da şok sakatlık! Yıldız oyuncu maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. İmza attığı günden bu yana ilk defa forma giyen Serdar Saatçı oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 20:52 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:49
Trabzonspor’da şok sakatlık! Yıldız oyuncu maça devam edemedi

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Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında çıktığı zorlu randevuda sakatlık şoku yaşadı.

Serdar Saatçı maçta sarı kart da gördü. [AA]Serdar Saatçı maçta sarı kart da gördü. [AA]

Fırtına'nın genç stoperi Serdar Saatçı sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Ali Şahin Yılmaz dahil oldu.

"CİDDİ BİR DURUM DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar; "Çok ciddi bir durum değil. Sadece kramp girdi. Lig uzun bir maraton, antrenmanlar yoğun geçiyor bu yüzden sakatlıklar da oluyor. "Milli arayı galibiyetle kapatabilseydik bize şifa gibi gelirdi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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