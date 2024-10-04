Fenerbahçe'de Szymanski tartışması! "İlk defansif 10 numara"

Szymanski Twente karşısında etkisiz bir oyun sergiledi. (AA)

"İLK DEFANSİF 10 NUMARA"



Sarı lacivertli takımın destekçileri, sosyal medyadan oyuncuyu sıklıkla eleştiriyor.



Taraftarlar, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın 25 yaşındaki futbolcunun hücumda hiçbir varlık gösterememesine tepki gösterdi.



Sosyal medyada Szymanski için "takımın el freni", "Mourniho ondan artık vazgeçmeli", "Tarihin ilk defansif 10 numarası" gibi yorumlarda bulundu.