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Fenerbahçe'de Szymanski tartışması! "İlk defansif 10 numara"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı tartışılmaya devam ediyor. Taraftarların skor yapamaması nedeniyle eleştirdiği Polonyalı için Jose Mourinho övgü dolu ifadeler kullanıyor. Son olarak Twente maçının ardından sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Szymanski için flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:55
Fenerbahçe’de Szymanski tartışması! İlk defansif 10 numara

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Sebastian Szymanski, geçtiğimiz yıl İsmail Kartal yönetiminde sergilediği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa deviyle anılmış ancak takımdan ayrılmamıştı.
Szymanski bu sezon beklentilerin altında kaldı. (AA)Szymanski bu sezon beklentilerin altında kaldı. (AA)
MOURINHO'NUN PRENSİ

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde daha iyi bir oyun sergilemesi beklenen yıldız orta saha hayal kırıklığı oluşturdu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun "prensi" olarak adlandırılan ve Portekizli hocanın göreve gelirken takımdan kalması için kesin rapor verdiği Polonyalı on numara son dönemde taraftara adeta saç baş yoldurtuyor.

Szymanski Twente karşısında etkisiz bir oyun sergiledi. (AA)Szymanski Twente karşısında etkisiz bir oyun sergiledi. (AA)
"İLK DEFANSİF 10 NUMARA"

Sarı lacivertli takımın destekçileri, sosyal medyadan oyuncuyu sıklıkla eleştiriyor.

Taraftarlar, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın 25 yaşındaki futbolcunun hücumda hiçbir varlık gösterememesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada Szymanski için "takımın el freni", "Mourniho ondan artık vazgeçmeli", "Tarihin ilk defansif 10 numarası" gibi yorumlarda bulundu.

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