Galatasaray deplasmanda kayıp! Son 5 maçta galibiyet yok

Barış Alper Yılmaz bu kez skor katkısı yapamadı. [AA]

Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.