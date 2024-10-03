Galatasaray deplasmanda kayıp! Son 5 maçta galibiyet yok

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı ve son 5 dış saha maçında kazanamadı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı ve son 5 dış saha maçında kazanamadı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, ilk deplasman maçında Manchester United ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, dünya devini 3-2 yenerek bu süreçteki son galibiyetini aldı.
Okan Buruk'un öğrencileri sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Grupta üçüncü olduktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Galatasray, play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, Prag'da rakibine 4-1 yenilerek elendi.
Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.