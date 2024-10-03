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Galatasaray deplasmanda kayıp! Son 5 maçta galibiyet yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas ile karşılaşan Galatasaray, 2-0 önde olmasına rağmen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar son 5 dış saha maçında galibiyet alamadı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:20
Galatasaray deplasmanda kayıp! Son 5 maçta galibiyet yok

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı ve son 5 dış saha maçında kazanamadı.

Galatasaray son galibiyetini Manchester United'a karşı aldı. [AA]Galatasaray son galibiyetini Manchester United'a karşı aldı. [AA]

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, ilk deplasman maçında Manchester United ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, dünya devini 3-2 yenerek bu süreçteki son galibiyetini aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray Sparta Prag'a farklı yenilmişti. [REUTERS]Galatasaray Sparta Prag'a farklı yenilmişti. [REUTERS]

Grupta üçüncü olduktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Galatasray, play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, Prag'da rakibine 4-1 yenilerek elendi.

Barış Alper Yılmaz bu kez skor katkısı yapamadı. [AA]Barış Alper Yılmaz bu kez skor katkısı yapamadı. [AA]

Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.

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