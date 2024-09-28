İngiltere’de lider değişti! Wolverhampton Liverpool 1-2 MAÇ SONUCU

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6'ıncı haftasında Wolverhampton'u 2-1 yendi ve Manchester City'nin Newcastle ile berabere kalmasıyla yeni lider oldu.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6'ıncı haftasında Wolverhampton'u 2-1 yendi ve Manchester City'nin Newcastle ile berabere kalmasıyla yeni lider oldu.
Kırmızılar 45+1'de Ibrahima Konate ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Wolves 56'da Ait Nouri ile beraberliği yakalarken son sözü 61'de Mohamed Salah söyledi.
Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Liverpool, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Wolves ise 1 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Palace ile oynayacak. Wolves ise Brentford deplasmanına gidecek.