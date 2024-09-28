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İngiltere'de lider değişti! Wolverhampton Liverpool 1-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Liverpool, Wolves ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Kırmızılar, Molineux Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanarak liderliğe yükseldi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:42 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:42
İngiltere’de lider değişti! Wolverhampton Liverpool 1-2 MAÇ SONUCU

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Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6'ıncı haftasında Wolverhampton'u 2-1 yendi ve Manchester City'nin Newcastle ile berabere kalmasıyla yeni lider oldu.

Wolves'in attığı tek gol beraberliğe yetmedi. [REUTERS]Wolves'in attığı tek gol beraberliğe yetmedi. [REUTERS]

Kırmızılar 45+1'de Ibrahima Konate ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Wolves 56'da Ait Nouri ile beraberliği yakalarken son sözü 61'de Mohamed Salah söyledi.

Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Liverpool, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Wolves ise 1 puanla son sırada kaldı.

Mohamed Salah attığı gol sonrası secdeye gitti. [AP]Mohamed Salah attığı gol sonrası secdeye gitti. [AP]

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Palace ile oynayacak. Wolves ise Brentford deplasmanına gidecek.

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