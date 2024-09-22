Akdeniz’de kazanan Alanya! Adana Demirspor Alanyaspor 0-2 MAÇ SONUCU

Alanyaspor, Trendyol Süpe Lig'in 6'ıncı haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Ui-jo Hwang'ın 2 gol kaydettiği karşılaşmada 3 puan turuncu yeşillilerin oldu.

Güney Koreli futbolcu takımını maça adeta 1-0 önde başlattı. 4'üncü dakikada attığı golün ardından 17'de de farkı ikiye çıkardı. Sonrasında ise iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-0 sona erdi.