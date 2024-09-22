Akdeniz’de kazanan Alanya! Adana Demirspor Alanyaspor 0-2 MAÇ SONUCU

Alanyaspor, Trendyol Süpe Lig'in 6'ıncı haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Ui-jo Hwang'ın 2 gol kaydettiği karşılaşmada 3 puan turuncu yeşillilerin oldu.
Güney Koreli futbolcu takımını maça adeta 1-0 önde başlattı. 4'üncü dakikada attığı golün ardından 17'de de farkı ikiye çıkardı. Sonrasında ise iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-0 sona erdi.
Alanyaspor bu sezon ilk galibiyetini aldı
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada Alanyaspor'da sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
7'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'in şutunda kaleci Vedat Karakuş'tan top oyun alanına geri döndü.
17'nci dakikada Alanyasporlu Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu önünde bulan Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.
28'inci dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top önce direğe çarptı, ardından kaleci Ertuğrul Taşkıran topa hakim oldu.
30'uncu dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sar'nın ceza sahası dışından attığı şut az farkla dışarı çıktı.
49'uncu dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken topa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.
55'inci dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
64'üncü dakikada Arda Kurtulan'ın gönderdiği hava topunda savunmada Lima kafayla topu uzaklaştırdı.
71'inci dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe temas ederek dışarı çıktı.
81'inci dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.