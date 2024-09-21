Türk futbolunun usta ismi Hikmet Karaman dev derbiyi TAKVİM’e değerlendirdi

Tabii ki çok önemli ve kritik bir derbi. Şu anda gözlemlediğim şu; bence kaybetmemek ön planda olacaktır. Kontrollü geçmesi muhtemel bir 90 dakika bekliyorum. Mourinho rakibi orta sahada beklerse hücum geçişlerinde hangi oyuncuları kullanacak göreceğiz. Ve Galatasaray bu durumu avantaja çevirebilecek mi? Fenerbahçe orta sahaya kadar defansını çıkardığında aradaki boşlukları nasıl değerlendirecek? Dzeko, araya Galatasaraylı stoperlerden birini çekip, başka bir arkadaşını gol pozisyonuna sokabilir. Bunu ligde en iyi yapan isimlerden birisi. Özellikle Fenerbahçe'de Alanyaspor ve Kasımpaşa sınavlarında kaleyi gole kapatan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde hattının bozulacağını kesinlikle düşünmüyorum. Galatasaray'da da Okan Buruk orta sahayı sağlama alabilir. Gabriel Sara'nın öne kaymasıyla orta alanda Torreira'nın partneri olarak Berkan düşünülebilir. Bir diğer ihtimalde merkezde Kerem Demirbay'ın forma giymesi olacak. Okan Buruk'un savunma hattında özellikle Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint-Maximin için özel önlem alacağını düşünüyorum. Bütün bunlar ve mücadelenin önemli verileri derbinin kaderini belirleyecek önemli noktalar olacaktır. Hakemlerin performansı karşılaşmanın önüne umarım geçmez. Seyir zevki yüksek, herkese keyif veren bir 90 dakika geçmesini bekliyorum.