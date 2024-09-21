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Lucas Torreira'nın buruk sevinci

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların ilk golünü kaydeden Lucas Torreira'nın sayısı Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı şeklinde yazılınca Uruguaylı yıldız buruk bir sevinç yaşadı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 20:58 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 21:15
Lucas Torreira’nın buruk sevinci

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Süper Lig'in 6'ıncı haftası dev derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Lucas Torreira ilk golü atarak takımını öne geçirdi. Uruguaylı futbolcu, sarı kırmızılı forma ile ikinci kez fileleri havalandırdı. Ancak bu gol Livakovic'e yazıldı.

Lucas Torreira gol sevincini Ismail Jakobs ile kutladı. [REUTERS]Lucas Torreira gol sevincini Ismail Jakobs ile kutladı. [REUTERS]

Geçen sezon mart ayında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol sevinci yaşayan deneyimli orta saha 198 gün sonra bu kez yine bir deplasman maçında bu kez Fenerbahçe derbisinde rakip kaleciyi mağlup etmişti fakat gol Livakovic'e yazılınca istatistiğine ekleme yapılamadı.

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