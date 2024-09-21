Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.
32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
GALATASARAY'DAN PEŞ PEŞE BOMBA PAYLAŞIMLAR
Galibiyet sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermeli paylaşımlar yapıldı.
Kadıköy'de klasikleşen maç sonu galibiyet keyfi. Yendik, eğleniyoruz. 😅 #FBvGS pic.twitter.com/sxinvcDYWz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta. 🙂#FBvGS pic.twitter.com/6qnkDAtEXF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
The winner one. pic.twitter.com/OtX93kcErV— Galatasaray EN (@Galatasaray) September 21, 2024
4) "HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM!"