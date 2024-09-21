Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one

32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe 'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.





GALATASARAY'DAN PEŞ PEŞE BOMBA PAYLAŞIMLAR



Galibiyet sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermeli paylaşımlar yapıldı.







4) "HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM!"