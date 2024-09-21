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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bomba paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 22:45 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 22:46
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.



Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı.



Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.



32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



GALATASARAY'DAN PEŞ PEŞE BOMBA PAYLAŞIMLAR

Galibiyet sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermeli paylaşımlar yapıldı.



İşte o paylaşımlar:

1) "Kadıköy'de klasikleşen maç sonu galibiyet keyfi. Yendik, eğleniyoruz."

2) "Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta."

3) "The winner one."

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Gönderme!




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