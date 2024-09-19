Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlandı.

İki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynandı. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döktü. Lizbon temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.