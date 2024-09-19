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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 6 karşılaşma ile sona erdi. Temsilcilerimi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kızılyıldız'ı deplasmanda 2-1 yenerken en şaşırtıcı sonuç ise Fransa'dan geldi. Monaco evinde Barcelona'yı devirdi. İşte alınan sonuçlar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 23:59
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı

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Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlandı.

İki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynandı. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döktü. Lizbon temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla yine ağları havalandırdı. [AFP]Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla yine ağları havalandırdı. [AFP]

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞU SONUÇLAR ALINDI

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

19.45 Kızılyıldız - Benfica: 1-2

22.00 Atletico Madrid - RB Leipzig: 2-1

22.00 AS Monaco - Barcelona: 2-1

22.00 Atalanta - Arsenal: 0-0

22.00 Brest - Sturm Graz: 2-1

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