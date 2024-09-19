Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlandı.
İki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynandı. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döktü. Lizbon temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla yine ağları havalandırdı. [AFP]
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞU SONUÇLAR ALINDI
19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4
19.45 Kızılyıldız - Benfica: 1-2
22.00 Atletico Madrid - RB Leipzig: 2-1
22.00 AS Monaco - Barcelona: 2-1
22.00 Atalanta - Arsenal: 0-0
22.00 Brest - Sturm Graz: 2-1