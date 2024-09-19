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Barça'ya soğuk duş! Monaco Barcelona 2-1 MAÇ SONUCU

La Liga'nın dev ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Monaco'ya 2-1 yenildi. Garcia'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Katalanlar, deplasmandan puansız döndü.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 00:26
Barça’ya soğuk duş! Monaco Barcelona 2-1 MAÇ SONUCU

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Şampionlar Ligi'nin ilk haftasında Monaco'ya konuk olan Barcelona, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Katalan temsilcisi 10'uncu dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede eşitliği yakalasa da galibiyet getirecek golü bulamadı.

Lamine Yamal'ın golü Barcelona'ya yetmedi. [AFP]Lamine Yamal'ın golü Barcelona'ya yetmedi. [AFP]

Karşılaşmada perdeyi açan isim Vanderson'un asistinde Maghnes Akliouche oldu. 16. dakikada öne geçen rakibine karşı ataklar bulan Barcelona, Lamine Yamal ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede Vanderson bu kez de George Ilenikhena'ya asist yaparak skorun 2-1'e gelmesini sağladı.

Fransız temsilcisi bu skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

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