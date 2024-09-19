Barça’ya soğuk duş! Monaco Barcelona 2-1 MAÇ SONUCU

Katalan temsilcisi 10'uncu dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede eşitliği yakalasa da galibiyet getirecek golü bulamadı.

Şampionlar Ligi'nin ilk haftasında Monaco 'ya konuk olan Barcelona , sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Lamine Yamal'ın golü Barcelona'ya yetmedi. [AFP]

Karşılaşmada perdeyi açan isim Vanderson'un asistinde Maghnes Akliouche oldu. 16. dakikada öne geçen rakibine karşı ataklar bulan Barcelona, Lamine Yamal ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede Vanderson bu kez de George Ilenikhena'ya asist yaparak skorun 2-1'e gelmesini sağladı.

Fransız temsilcisi bu skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.