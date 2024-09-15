Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’ta kalacak mı? Derbi öncesi açıklama

Gedson Fernandes bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor
GEDSON'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Portekizli yıldızın başka bir yöne evrildiğini ifade eden Uçar; "Sadece Rafa değil, Immobile de çok büyük performans gösteriyor. Paulista müthiş performans gösteriyor. Gedson, Rafa'nın gelişiyle birlikte başka bir kimliğe büründü, bambaşka bir oyuncu oldu. Artık güler yüzlü, neşeli bir Gedson görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor.
Yeterki bu birliktelikleri, arkadaşlıkları bozulmasın. Bizim dönemimizde de böyleydi. Takım içerisindeki dostluk, arkadaşlık iyi olursa mutlaka sahaya güzel şekilde yansıyor." diye konuştu.
Alex Oxlade-Chamberlain gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmaya karar vermişti
SON KARAR VAN BRONCKHORST'UN
Uçar, takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için ise "Chamberlain'i tek başına takımdan ayrı tutmak doğru olmaz. Neticede hepimiz o yollardan geçtik. Onu da hocamız öyle uygun gördü ve takımla birlikte idmanlara devam edecek. Tabi ki kadrolarımızı Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi için belirledik.
Belki ilk planda onu düşünemeyebiliriz ama sezonun ikinci yarısında yeni kadrolarda... Tamamen onun idmanlardaki performansına bağlı. Onun kararını tamamen hocamız verecek. Güzel maçları da oldu. Kötü bir sakatlık yaşadı, toparlandı. Hep beraber bu süreci izleyeceğiz ama her konuda son karar Van Bronckhorst'un tabi." ifadelerini kullandı.