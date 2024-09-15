Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’ta kalacak mı? Derbi öncesi açıklama

Gedson Fernandes bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor

GEDSON'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Portekizli yıldızın başka bir yöne evrildiğini ifade eden Uçar; "Sadece Rafa değil, Immobile de çok büyük performans gösteriyor. Paulista müthiş performans gösteriyor. Gedson, Rafa'nın gelişiyle birlikte başka bir kimliğe büründü, bambaşka bir oyuncu oldu. Artık güler yüzlü, neşeli bir Gedson görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor.

Yeterki bu birliktelikleri, arkadaşlıkları bozulmasın. Bizim dönemimizde de böyleydi. Takım içerisindeki dostluk, arkadaşlık iyi olursa mutlaka sahaya güzel şekilde yansıyor." diye konuştu.