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Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta kalacak mı? Derbi öncesi açıklama

Beşiktaş'a geçen sezon önemli bir maliyetle trasnfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılmaya çalışılmıştı ancak anlaşma noktasına gelinememişti. İngiliz futbolcu da takımda kalmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, deneyimli orta sahanın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 17:23
Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’ta kalacak mı? Derbi öncesi açıklama

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Dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktörü Şenol Güneş'in takıma kazandırdığı Alex Oxlade-Chamberlain, beklentilerin çok çok altında kalmış ve sakatlıklarıyla da zaman zaman tepki toplamıştı.

İngiliz futbolcu 13 Eylül'de sona eren transfer döneminde gönderilmeye çalışılsa da maliyeti nedeniyle elden çıkarılamayınca ocak ayına kadar takımda kalmayı garantilemişti.

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"RAFA SILVA RAFA KALDIRDI"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşması öncesinde yıldız orta saha ile ilgili açıklamalar yaparken geleceği hakkında konuştu.

Uçar; "Diğerlerine haksızlık etmeyelim ama Rafa Silva geldikten sonra Beşiktaş'ın önceki yıldızlarını rafa kaldırdı hakikaten. Müthiş bir performans... Onun kadar futbol aklına kullanabilen ve düşündüğü şeyi o an yapabilen çok az oyuncu gördüm. Müthiş bir serilik var ve kafası da çok çabuk çalışıyor. Bu yetenekli oyuncuları diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir ve ona da sahip Rafa."

Semih ve Immobile Beşiktaş'ın hücumu için büyük öneme sahipSemih ve Immobile Beşiktaş'ın hücumu için büyük öneme sahip

ÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON OLUŞTURDULAR

"Uzun yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi ilk maçından itibaren performansına başladı. Immobile ile güzel işler yapıyorlar. Zaman zaman Semih de onlara asistlerde bulundu. Şu anda güzel bir üçlü bir organizasyon yarattılar ki Joao Mario da onlara büyük katkı sağlayacak. O açıdan çok mutluyuz."

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GEDSON'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Portekizli yıldızın başka bir yöne evrildiğini ifade eden Uçar; "Sadece Rafa değil, Immobile de çok büyük performans gösteriyor. Paulista müthiş performans gösteriyor. Gedson, Rafa'nın gelişiyle birlikte başka bir kimliğe büründü, bambaşka bir oyuncu oldu. Artık güler yüzlü, neşeli bir Gedson görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor.

Yeterki bu birliktelikleri, arkadaşlıkları bozulmasın. Bizim dönemimizde de böyleydi. Takım içerisindeki dostluk, arkadaşlık iyi olursa mutlaka sahaya güzel şekilde yansıyor." diye konuştu.

Alex Oxlade-Chamberlain gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmaya karar vermiştiAlex Oxlade-Chamberlain gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmaya karar vermişti

SON KARAR VAN BRONCKHORST'UN

Uçar, takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için ise "Chamberlain'i tek başına takımdan ayrı tutmak doğru olmaz. Neticede hepimiz o yollardan geçtik. Onu da hocamız öyle uygun gördü ve takımla birlikte idmanlara devam edecek. Tabi ki kadrolarımızı Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi için belirledik.

Belki ilk planda onu düşünemeyebiliriz ama sezonun ikinci yarısında yeni kadrolarda... Tamamen onun idmanlardaki performansına bağlı. Onun kararını tamamen hocamız verecek. Güzel maçları da oldu. Kötü bir sakatlık yaşadı, toparlandı. Hep beraber bu süreci izleyeceğiz ama her konuda son karar Van Bronckhorst'un tabi." ifadelerini kullandı.

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