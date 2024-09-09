O futbolculardan biri Owen Wijndal 'dı. Hollandalı bek için Başakşehir'den flaş bir hamle geldi.

Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında sol bek mevkisi için arayışlara başlamış ve birçok isimle görüşmüştü. Fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Bugüne kadar kadrosuna kattığı yıldız isimlerle şampiyonluk iddiasını kanıtlamayı başaran Fenerbahçe 'de transferler devam ediyor.

Bu nedenle de Türkiye'ye transferi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Şu ana kadar Ajax 'ta forma şansı bulamayan Owen Wijndal 'ın Antwerp'e yeniden kiralanması mümkün değil. Avrupa'da da birçok ligde tescil dönemi sona erdi.

Owen Wijndal geçen sezonu Antwerp'te geçirdi

YENİDEN KİRALANACAK

Hollanda devi Ajax'ın 2022 yılında 10 milyon euro bonservisle AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Owen Wijndal, geleceğin en önemli oyuncuları arasında gösteriliyordu. Fakat istenen çıkışı yapamadı.

Teknik Direktör Francesco Farioli de kiralanması konusunda olumlu rapor verdi. Ayrıca oyuncusu için Türkiye'de herhangi bir takıma imza atması halinde ise olumlu referanslara sahip.

Alanyaspor ve Karagümrük günlerinde bir hayli mutlu olan çalıştırıcı her frısatta sevgisini dile getirmekten çekinmiyor.