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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye çalım! Görüşmeler başladı

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Süper Lig kulüplerindeki hareketlilik de sürüyor. Birbirinden önemli oyuncuların ter döktüğü en üst organizasyonda yer alacak yeni isimler için görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin istediği futbolcu için hiç beklenmedik bir hamle geldi. Görüşmeler de başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 21:48 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 21:48
Süper Lig ekibinden Fenerbahçe’ye çalım! Görüşmeler başladı

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Bugüne kadar kadrosuna kattığı yıldız isimlerle şampiyonluk iddiasını kanıtlamayı başaran Fenerbahçe'de transferler devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında sol bek mevkisi için arayışlara başlamış ve birçok isimle görüşmüştü. Fakat anlaşma sağlanamamıştı.

O futbolculardan biri Owen Wijndal'dı. Hollandalı bek için Başakşehir'den flaş bir hamle geldi.

Owen Wijndal Ajax'ta beklenen çıkışı gösteremediOwen Wijndal Ajax'ta beklenen çıkışı gösteremedi

Şu ana kadar Ajax'ta forma şansı bulamayan Owen Wijndal'ın Antwerp'e yeniden kiralanması mümkün değil. Avrupa'da da birçok ligde tescil dönemi sona erdi.

Bu nedenle de Türkiye'ye transferi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Owen Wijndal geçen sezonu Antwerp'te geçirdiOwen Wijndal geçen sezonu Antwerp'te geçirdi

YENİDEN KİRALANACAK

Hollanda devi Ajax'ın 2022 yılında 10 milyon euro bonservisle AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Owen Wijndal, geleceğin en önemli oyuncuları arasında gösteriliyordu. Fakat istenen çıkışı yapamadı.

Teknik Direktör Francesco Farioli de kiralanması konusunda olumlu rapor verdi. Ayrıca oyuncusu için Türkiye'de herhangi bir takıma imza atması halinde ise olumlu referanslara sahip.

Alanyaspor ve Karagümrük günlerinde bir hayli mutlu olan çalıştırıcı her frısatta sevgisini dile getirmekten çekinmiyor.

Owen Wijndal'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euroOwen Wijndal'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro

FENER İLE DE ANILDI

Geride kalan sezonu Belçika'da geçiren Owen Wijndal için daha önce Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ve kiralamak istediği Avrupa basınında yer almıştı.

Ancak Amsterdam temsilcisinin bu öneriyi kabul etmediği ve bonservis beklediği yazılmıştı.

Fenerbahçe de Owen Wijndal'ı istemiştiFenerbahçe de Owen Wijndal'ı istemişti

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

İtalyan medyasına göre Başakşehir, Hollandalı futbolcunun kiralanması konusunda kırmızı beyazlı ekiple görüşmelere başladı. Pazarlıklarda satın alma opsiyonuyla kiralık formülü üzerinde durulduğu dile getirildi.

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