Victor Osimhen şova başladı! Galatasaray’ın yıldızından muhteşem gol

Afrika Uluslar Kupası'nın son finalisti Nijerya, yeni turnuvanın eleme turu ilk maçında Benin ile karşılaştı. D grubundaki mücadele eden Süper Kartallar, Augustine Eguavoen yönetiminde sahaya çıktı. Gernot Rohr'un ekibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Goldswill Akpabio Stadyumu'ndaki mücadelede Nijerya net bir skor aldı. Ev sahibi takımın gollerini Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman (2) ve Galatasray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen kaydetti.

Victor Osimhen'in golü Galatasaraylıların beklentisini daha da yukarı çekti

Victor Osimhen 6 dakikada gol atmayı başardı

Oyuna 72. dakikada adaşı Victor Boniface'in yerine giren sarı kırmızılıların golcüsü, 78'de ceza sahasına gelen topa nefis bir vuruş yaparak ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi. Osimhen'in golü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.