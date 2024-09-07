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Victor Osimhen şova başladı! Galatasaray'ın yıldızından muhteşem gol

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Benin ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği ve 3-0 yendiği maçta harika bir gole imza attı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 21:25 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 21:25
Victor Osimhen şova başladı! Galatasaray’ın yıldızından muhteşem gol

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Afrika Uluslar Kupası'nın son finalisti Nijerya, yeni turnuvanın eleme turu ilk maçında Benin ile karşılaştı. D grubundaki mücadele eden Süper Kartallar, Augustine Eguavoen yönetiminde sahaya çıktı. Gernot Rohr'un ekibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Goldswill Akpabio Stadyumu'ndaki mücadelede Nijerya net bir skor aldı. Ev sahibi takımın gollerini Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman (2) ve Galatasray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen kaydetti.

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Oyuna 72. dakikada adaşı Victor Boniface'in yerine giren sarı kırmızılıların golcüsü, 78'de ceza sahasına gelen topa nefis bir vuruş yaparak ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi. Osimhen'in golü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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