Victor Adeboyejo hapşırık sonucu kaburgasını kırdı!

Göztepe'nın gündemindeydi, imkansızı başardı. Futbol tarihinin en ilginç sakatlığını yaşadı. Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, evde otururken hapşırmaya başladı. Kaburgalarında bir sorun hissetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, Victor Adeboyejo'yu hastaneye kaldırdı. Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, olay sonrası yaptığı çıklamada "Kaburgalarının arasında hafif bir çatlak hissetti. Hemen hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kıkırdak veya kas sorunu olmasını umuyoruz, ancak taramaları inceleyene kadar bunu bilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Yaşanan talihsiz sakatlıktan dolayı Adeboyejo'nun Göztepe spora transfer sürecini belirsiz bir süre için erteletti. Futbolcunun durumunun netleşmesiyle birlikte transferin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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