NBA'de son olark San Antonio Spurs formasıyla mücadele eden Cedi Osman'ın adresi yeniden Avrupa oldu. Anadolu Efes'ten Amerika'ya uzanan kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cedi, Yunan devi ve son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile el sıkıştı.
NBA'de son olark San Antonio Spurs formasıyla mücadele eden Cedi Osman'ın adresi yeniden Avrupa oldu. Anadolu Efes'ten Amerika'ya uzanan kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cedi, Yunan devi ve son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile el sıkıştı.
Yeşil beyazlıların sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.