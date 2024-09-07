NBA'de son olark San Antonio Spurs formasıyla mücadele eden Cedi Osman'ın adresi yeniden Avrupa oldu. Anadolu Efes'ten Amerika'ya uzanan kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cedi, Yunan devi ve son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile el sıkıştı.