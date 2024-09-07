PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Cedi Osman Panathinaikos'ta! Resmen açıklandı

Milli basketbolcu Cedi Osman, uzun süren NBA kariyerinin ardından Avrupa'ya geri döndü. Yıldız oyuncu son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:45
Cedi Osman Panathinaikos’ta! Resmen açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'de son olark San Antonio Spurs formasıyla mücadele eden Cedi Osman'ın adresi yeniden Avrupa oldu. Anadolu Efes'ten Amerika'ya uzanan kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cedi, Yunan devi ve son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile el sıkıştı.

Cedi Osman 2. Avrupa kariyerine adım attıCedi Osman 2. Avrupa kariyerine adım attı

Yeşil beyazlıların sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA