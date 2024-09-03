Beşiktaş’tan Joao Mario açıklaması! İşte geliş saati

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, iki kanatta da forma giyebilecek bir isim ararken Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaşma sağlandı.

Kartal, yıldız ismin İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.