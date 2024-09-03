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Beşiktaş'tan Joao Mario açıklaması! İşte geliş saati

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Benfica'nın yıldız futbolcusu Joao Mario ile anlaşma sağladı. Kartal, Portekizli yıldızın geliş saatini de duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:32 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:38
Beşiktaş’tan Joao Mario açıklaması! İşte geliş saati

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, iki kanatta da forma giyebilecek bir isim ararken Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaşma sağlandı.

Kartal, yıldız ismin İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.

Joao Mario, Rafa Silva ile Beşiktaş'ta yeniden buluşacak.Joao Mario, Rafa Silva ile Beşiktaş'ta yeniden buluşacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Mário'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

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