Beşiktaş’tan Joao Mario açıklaması! İşte geliş saati

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, iki kanatta da forma giyebilecek bir isim ararken Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaşma sağlandı.
Kartal, yıldız ismin İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, iki kanatta da forma giyebilecek bir isim ararken Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaşma sağlandı.
Kartal, yıldız ismin İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Mário'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."