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Spor yazarlarından flaş Beşiktaş ve hakem yorumu! 10 kişi kalmalıydı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını değerlendirirken flaş ifadeler kullanıldı. Hakem yorumcularına göre Kartal, maçın başında 10 kişi kalmalıydı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 09:28 Güncelleme 02 Eylül 2024, 09:28
Spor yazarlarından flaş Beşiktaş ve hakem yorumu! 10 kişi kalmalıydı

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SEMİH NEDEN 11'DE YOKTU? - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş favori çıktığı maçta oyun olarak pek iyi değildi. Sivasspor'un bekleme oyununa Siyah-Beyazlılar hiçbir cevap veremedi.
Özellikle kenar oyununu hiç yapamadı Beşiktaş bu maçta.
Sivasspor'un penaltı hatası vardı.
Onun dışında Beşiktaş pozisyon üretemedi maçta. Emirhan ile Semih neden oynamadı mesela?
Beşiktaş bildiğimiz bir tarzda oynamadı bugün. Antalyaspor ve Lugano maçlarında gördüğümüz Beşiktaş'ı bu karşılaşmada göremedik.
Gedson'un attığı golde konuk takımın savunma hatası vardı. Tabii galip gelmek her zaman önemlidir. Oyun olarak belki Beşiktaş bugün üstün değildi.
Fakat 3 puan almak çok önemli.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana ulaştı. Sivasspor ise 4 maçta 4 puanda kaldı.
Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.
Emirhan ve Semih'i oynatmayan Giovanni van Bronckhorst'un adalet duygunu sorguluyorum. Sonuçta Semih A Milli Futbol Takımı oyuncusu.

Beşiktaş Sivasspor'u 2-0'la geçti.Beşiktaş Sivasspor'u 2-0'la geçti.
UDUOKHAI SORUNSUZ BİR MAÇ OYNADI - ALİ GÜLTİKEN

Haftalar değiştikçe rakipler de değişiyor. Rakiplerin oynadığı sistemler de değişiyor. Sivasspor beşli savunma bloğuyla Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Bu oyun düzenini iyi uygulayan da bir takım. Beşiktaş, sezona yaptığı iyi başlangıcı, Sivasspor karşısına da taşıdı. Oyunu, topa sahip olarak istediği şekilde yönlendirdi. Bu tür kalabalık savunmaya karşı merkez hücumu oynamak kolay olmuyor. Beşiktaş oyunu özellikle sağ kanattan Svensson- Rashica üzerinden zorladı, dönem dönem de Masuaku'yu kullandı. Sivasspor dersine iyi çalışmış, Beşiktaş'ın merkezden Rafa Silva ve Gedson üzerinden yaptığı etkili ataklara karşı önlem aldı. Beşiktaş buradan zorlamak istese de özellikle Gedson ve Rafa'ya karşı etkili savunma yaptılar. Maçın büyük bölümünde de bu tedbirler işe yarasa da Gedson, son dakikalarda yine yaratıcılığıyla ikinci golü buldu ve maçı rahatlattı. Bu tür rakiplere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş topa sahip olma yönünde sıkıntı yaşamadı. Rakibine de kendi alanında neredeyse pozisyon vermeden maçı bitirdi. Alması gerekenleri cebine koyup yoluna devam etti.

Beşiktaş sezona o kadar etkili başladı ki her maçta bulduğu pozisyon ve gollerle yoluna devam ediyor. Dikkat çekici bir şey var, her maçta mutlaka 2 ve üstü gol atıyor. Bu da takım verimliliğini gösteriyor. Bu maçta oyun dışında Muçi'nin solda başlamış olması rekabet açısından önemliydi. Stoperde Uduokhai'nin de sorunsuz ilk maçını oynamış olması Beşiktaş adına güzel bir gelişme oldu. Sezon Beşiktaş açısından hayal ettiği şekilde başladı, doludizgin devam ediyor.

Penaltıdan gol atan Immobile, gol sayısını 3'e çıkardı.Penaltıdan gol atan Immobile, gol sayısını 3'e çıkardı.
YORGUNLUK FAKTÖRÜ - FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın oyunu, sahada aldığı sonuçlarla futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Önemli bir güven eşiğini aştı. Van Bronckhorst, takımın ritmini korumak ve güçlendirmek için yeni bir boyuta geçti. Geldiği günden bu yana ideal bir 11'i bulmakla ve sistemini oturtmakla uğraştı. Bunda başarılı olup belli bir seviyeye gelince ikinci aşamaya geçti. Şimdi hazır 11'i, 17-18 formda oyuncuya çevirme gayretinde. Dün olduğu gibi zaman zaman Muçi'yi zaman zaman Ndour, Salih hatta Onana'yı da sisteme katmaya çalıştı.

Beşiktaş, Sivas karşısında ilk yarıyı Ciro'nun penaltı golüyle önde kapatsa da hücumda farklı denemelerde bulundu. Semih'in yerine Muçi'nin solda oynaması, hücum balansını biraz bozdu. İçeriye her katettiğinde hem soldan hem de geriden yeterli destek gelmemesi bu tabloyu etkiledi. İkinci yarıda Semih'i oyuna alması ve Muçi'yi çıkarması bu denemeden memnun olmadığının ifadesiydi. Van Bronckhorst da 3 kulvarda yarışın 11-12 kişiyle devam etmeyeceğini bilecek kadar tecrübeli. Yorgunluğu sonuca yansıtmaması için dengeli bir rotasyonla formda oyuncu sayısını 17-18'e çıkarması gerekiyor. Gedson ile 89'da gelen 2-0'a rağmen dünkü galibiyet, değiştirilmeye çalışılan yani yorgunluk faktörünün yansımasıydı. Skorun ve pozisyonların bu kısır döngüde kalması, bize yorgunluk faktörünü gösterdi.

Beşiktaş bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı.Beşiktaş bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı.
NET KIRMIZI KART - AHMET ÇAKAR

Beşiktaş, çok net bir gol pozisyonu bulmadığı maçı kazanmayı başardı. Zaman zaman iyi ve tempolu oynasalar da çoğu zaman panikle tempoyu birbirine karıştırdılar. Özellikle sürekli sağ kanadı kullanıp pozisyon bulmaya çalıştılar. Maçın hemen başında çok ilginç bir pozisyon var. İmmobile'nin Sivaslı oyuncuya tokadı. Bu cezasız kaldı. Ve Beşiktaş ilk yarının ortalarında haklı bir penaltıyla öne geçti. Sivasspor, bazı şeyleri çok iyi yaptı. Özellikle İmmobile ve Rafa Silva bağlantısını mümkün olduğunca kesmeye gayret etti. Beşiktaş'ta coşku, istek tamam. Ama hâlâ ciddi anlamda sol kanat oyuncusu eksiği var. Bu eksiklik nedeniyle, oyunu sürekli sağ tarafa yıkıyorlar ya da göbekten delerek oynamak istiyorlar. Ama lig maratonu öyle bir yarış ki, iyi oynamasan da gol pozisyonu bulmasan da attığın ikinci gol çok net bir defans hatası da olsa kazanmak önemli.
Gelelim hakeme... Tek kelimeyle beğenmedim, çok faul hatası yaptı, çok açık bir penaltıyı göremedi. VAR yardımı geldi. Bu VAR yardımı da üç dakikada geldi. Çok çok anlamsız. Ama en büyük hatası oyunun hemen başında rakibinin boynu ve ensesine vuran İmmobile'yi sadece sarı kartla geçiştirmiş olması. Pozisyon çok net bir kırmızı. Hakem görüyor, sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi de kendisine yardım etmiyor.

Ahmet Çakar, Immobile'nin maçın başında atılması gerektiğini yazdı.Ahmet Çakar, Immobile'nin maçın başında atılması gerektiğini yazdı.
GİZLİ 10 - TURGAY DEMİR

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sivasspor Beşiktaş'ı şu ana kadar izlediklerim arasında en çok zorlayan takım oldu. Pozisyon bulamamış olsa da Sivasspor güçlü rakibi karşısında son derece dirençliydi. Manaj, Pritchard, Camara ve kaleci Ali Şaşal konuk takımın en iyileriydi. Beşiktaş oyuna bildik tarzıyla başladı, önde bastı, golü aradı. Sol kanatta Muçi, Sağda Rashica, ortada Rafa nasıl olur diye merak ediyorduk, Van Bronckhorst da merak etmiş olacak ki, denedi. Şahsan bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. İmmobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı.

Bronckhorst, Gedson'u 6 ya da 8 gibi değil sanki gizli 10 gibi kullanıyor ve Portekizli de attığı gollerle bu göreve layık olduğunu kanıtlıyor. Dün yine takipçiliği ve fırsatçılığı birleşince oyun olarak değilse de skor olarak diken üstünde giden maçı rahatlatan isim oldu. Maçı izlemeyenlerin en çok merak ettiği ismin Udokhai olduğu malum. Dikkatle izledim kendisini, ayağına hakim, soğukkanlı, rakibin tahriklerine kapılmayacak kadar akıllı.. Bilindiği gibi hava toplarında Bundesliga'nın en iyilerinden biriydi. Yani doğru transfer olduğu tartışılmaz.

Genç golcü Mustafa Hekimoğlu'nda iş var. Dün yine doğru yerlere koştu, doğru hamleler yaptı. Büyük bir golcü geliyor olabilir. Dikkat!.. Gelelim hakeme.. Her ikili mücadeleyi faul zanneden, burnunun dibinde gerçekleyen kolla oynamayı ekran başında bile çözmekte zorlanan Direnç Tonusluoğlu'nun bu ligde olmamalı… Bu kadar oyun durdurulmaz, bu kadar net penaltı için böyle bir zaman harcanmaz.

Beşiktaş'ın ikinci golü Gedson Fernandes'ten geldi.Beşiktaş'ın ikinci golü Gedson Fernandes'ten geldi.
ÜÇTE ÜÇ - SİNAN VARDAR


Beşiktaş Avrupa Kupası maçı zaferinden sonra muhteşem seyircisi ile birlikte ligin üçüncü maçında Sivasspor karşısında oyuna kontrollü başladı. 27. dakika da penaltıdan İmmobile ile bulduğu gol sonrası da oyunun hakimi olarak devam etti. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 89. dakikada Gedson ile 2. golü buldu ve sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rakip sahada en çok pas yapan takım Beşiktaş, özellikle Svensson kendini, haddini biliyor. Hiç hata yapmadan oynuyor, ben de gösterdiği mücadeleye bayılıyorum. Muçi ilk 11'de başlamasına rağmen kalitesini ortaya koyamadı. Fakat Gedson için ayrı bir başlık açmak lazım. Bu sezon Süper Lig'de şimdiye kadar ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu. Aynı zamanda Rafa ile birlikte en çok şut çeken iki isimden birisi. Bugünde oyunun sonlarına doğru golü de atarak bu mücadelesinin ikramiyesini aldı.

Oyunun ikinci yarısında iki sarı kartlı Immobile ve Al-Musrati'nin yerine oyuna giren Semih ve Mustafa'yı oyuna alarak hoca yine muhteşem bir karar verdi. Bu çocuklar Beşiktaş'ın geleceği. Aynı zamanda Emirhan, Mustafa ve Semih'i A Milli Takıma seçildikleri için kutluyorum. Birçok Anadolu takımı gibi ligin mütevazi takımı Sivasspor ayağa futbol oynayan iyi bir takım. Sivasspor'da Başkanlığı bırakan Mecnun Odyakmaz'ın TFF Başkan vekili olarak yoluna devam etmesi de hem Sivas için hem tüm Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Bülent Uygun'da senelerdir takdir ettiğim beğendiğim bir teknik adamdır. Umarım yollarına bu şekilde düzgünce devam ederler. Ayrıca bir konu daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulaklarını dış dünyaya kapattığı zaman hakemler gayet güzel maç yönetiyorlar. Özellikle genç yeni hakemlerin bu gelişiminden oldukça memnunum.

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