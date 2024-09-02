Spor yazarlarından flaş Beşiktaş ve hakem yorumu! 10 kişi kalmalıydı

Beşiktaş bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı.

NET KIRMIZI KART - AHMET ÇAKAR Beşiktaş, çok net bir gol pozisyonu bulmadığı maçı kazanmayı başardı. Zaman zaman iyi ve tempolu oynasalar da çoğu zaman panikle tempoyu birbirine karıştırdılar. Özellikle sürekli sağ kanadı kullanıp pozisyon bulmaya çalıştılar. Maçın hemen başında çok ilginç bir pozisyon var. İmmobile'nin Sivaslı oyuncuya tokadı. Bu cezasız kaldı. Ve Beşiktaş ilk yarının ortalarında haklı bir penaltıyla öne geçti. Sivasspor, bazı şeyleri çok iyi yaptı. Özellikle İmmobile ve Rafa Silva bağlantısını mümkün olduğunca kesmeye gayret etti. Beşiktaş'ta coşku, istek tamam. Ama hâlâ ciddi anlamda sol kanat oyuncusu eksiği var. Bu eksiklik nedeniyle, oyunu sürekli sağ tarafa yıkıyorlar ya da göbekten delerek oynamak istiyorlar. Ama lig maratonu öyle bir yarış ki, iyi oynamasan da gol pozisyonu bulmasan da attığın ikinci gol çok net bir defans hatası da olsa kazanmak önemli.

Gelelim hakeme... Tek kelimeyle beğenmedim, çok faul hatası yaptı, çok açık bir penaltıyı göremedi. VAR yardımı geldi. Bu VAR yardımı da üç dakikada geldi. Çok çok anlamsız. Ama en büyük hatası oyunun hemen başında rakibinin boynu ve ensesine vuran İmmobile'yi sadece sarı kartla geçiştirmiş olması. Pozisyon çok net bir kırmızı. Hakem görüyor, sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi de kendisine yardım etmiyor.

Ahmet Çakar, Immobile'nin maçın başında atılması gerektiğini yazdı.

GİZLİ 10 - TURGAY DEMİR Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sivasspor Beşiktaş'ı şu ana kadar izlediklerim arasında en çok zorlayan takım oldu. Pozisyon bulamamış olsa da Sivasspor güçlü rakibi karşısında son derece dirençliydi. Manaj, Pritchard, Camara ve kaleci Ali Şaşal konuk takımın en iyileriydi. Beşiktaş oyuna bildik tarzıyla başladı, önde bastı, golü aradı. Sol kanatta Muçi, Sağda Rashica, ortada Rafa nasıl olur diye merak ediyorduk, Van Bronckhorst da merak etmiş olacak ki, denedi. Şahsan bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. İmmobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı.



Bronckhorst, Gedson'u 6 ya da 8 gibi değil sanki gizli 10 gibi kullanıyor ve Portekizli de attığı gollerle bu göreve layık olduğunu kanıtlıyor. Dün yine takipçiliği ve fırsatçılığı birleşince oyun olarak değilse de skor olarak diken üstünde giden maçı rahatlatan isim oldu. Maçı izlemeyenlerin en çok merak ettiği ismin Udokhai olduğu malum. Dikkatle izledim kendisini, ayağına hakim, soğukkanlı, rakibin tahriklerine kapılmayacak kadar akıllı.. Bilindiği gibi hava toplarında Bundesliga'nın en iyilerinden biriydi. Yani doğru transfer olduğu tartışılmaz.



Genç golcü Mustafa Hekimoğlu'nda iş var. Dün yine doğru yerlere koştu, doğru hamleler yaptı. Büyük bir golcü geliyor olabilir. Dikkat!.. Gelelim hakeme.. Her ikili mücadeleyi faul zanneden, burnunun dibinde gerçekleyen kolla oynamayı ekran başında bile çözmekte zorlanan Direnç Tonusluoğlu'nun bu ligde olmamalı… Bu kadar oyun durdurulmaz, bu kadar net penaltı için böyle bir zaman harcanmaz.

Beşiktaş'ın ikinci golü Gedson Fernandes'ten geldi.

ÜÇTE ÜÇ - SİNAN VARDAR

Beşiktaş Avrupa Kupası maçı zaferinden sonra muhteşem seyircisi ile birlikte ligin üçüncü maçında Sivasspor karşısında oyuna kontrollü başladı. 27. dakika da penaltıdan İmmobile ile bulduğu gol sonrası da oyunun hakimi olarak devam etti. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 89. dakikada Gedson ile 2. golü buldu ve sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rakip sahada en çok pas yapan takım Beşiktaş, özellikle Svensson kendini, haddini biliyor. Hiç hata yapmadan oynuyor, ben de gösterdiği mücadeleye bayılıyorum. Muçi ilk 11'de başlamasına rağmen kalitesini ortaya koyamadı. Fakat Gedson için ayrı bir başlık açmak lazım. Bu sezon Süper Lig'de şimdiye kadar ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu. Aynı zamanda Rafa ile birlikte en çok şut çeken iki isimden birisi. Bugünde oyunun sonlarına doğru golü de atarak bu mücadelesinin ikramiyesini aldı.



Oyunun ikinci yarısında iki sarı kartlı Immobile ve Al-Musrati'nin yerine oyuna giren Semih ve Mustafa'yı oyuna alarak hoca yine muhteşem bir karar verdi. Bu çocuklar Beşiktaş'ın geleceği. Aynı zamanda Emirhan, Mustafa ve Semih'i A Milli Takıma seçildikleri için kutluyorum. Birçok Anadolu takımı gibi ligin mütevazi takımı Sivasspor ayağa futbol oynayan iyi bir takım. Sivasspor'da Başkanlığı bırakan Mecnun Odyakmaz'ın TFF Başkan vekili olarak yoluna devam etmesi de hem Sivas için hem tüm Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Bülent Uygun'da senelerdir takdir ettiğim beğendiğim bir teknik adamdır. Umarım yollarına bu şekilde düzgünce devam ederler. Ayrıca bir konu daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulaklarını dış dünyaya kapattığı zaman hakemler gayet güzel maç yönetiyorlar. Özellikle genç yeni hakemlerin bu gelişiminden oldukça memnunum.