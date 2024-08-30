Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük bir gelir elde eden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fiorentina ile el sıkıştı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.