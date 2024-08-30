Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük bir gelir elde eden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fiorentina ile el sıkıştı.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sofyan Amrabat, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gündem olmuştu.
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Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı aktarıldı. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı da öğrenildi.
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasını giydi.
FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayı uçakta sırtına geçirdi.