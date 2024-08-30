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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe uzun süre 6 numara arayışına devam ediyordu. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat'ı kulübü Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiraladı. Faslı yıldız İstanbul için yola çıktı. Transferin maliyeti de ortaya çıkarken Fenerbahçe'den açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 14:41 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 15:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat İstanbul’a geliyor! Fenerbahçe transferi açıkladı

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Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük bir gelir elde eden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fiorentina ile el sıkıştı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Sofyan Amrabat, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gündem olmuştu.Sofyan Amrabat, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla gündem olmuştu.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı aktarıldı. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı da öğrenildi.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasını giydi.Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasını giydi.
FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayı uçakta sırtına geçirdi.

Amrabat, Fenerbahçe'n,n bir başka yeni transferi En Nesyri ile milli takımdan arkadaş.Amrabat, Fenerbahçe'n,n bir başka yeni transferi En Nesyri ile milli takımdan arkadaş.

19.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren Amrabat, Fiorentina'ya 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.

ManU'da kiralık oynadığı dönemde kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terleten yıldız orta saha, skor katkısı üretemedi.

Sofyan Amrabat'tan Çubuklulu selam! Yola çıktı!

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