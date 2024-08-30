Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı resmen duyurdu! Galatasaray sözleri

Fenerbahçe, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı resmen kadrosuna kattı.
Fenerbahçe ile resmi sözleşemeye imza atan Sofyan Amrabat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Amrabat Galatasaray ile ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. İyi hissettiğim için Fenerbahçe'yi seçtim. Bana teklif yapan tüm takımlar gibi Galatasaray'a da saygım var." dedi.
Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.
Sofyan Amrabat, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayı uçakta sırtına geçirdi.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı aktarıldı. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı da öğrenildi.
Geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren Amrabat, Fiorentina'ya 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.
ManU'da kiralık oynadığı dönemde kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terleten yıldız orta saha, skor katkısı üretemedi.