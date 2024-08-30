Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı resmen duyurdu! Galatasaray sözleri

GALATASARAY SÖZLERİ

Fenerbahçe ile resmi sözleşemeye imza atan Sofyan Amrabat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Amrabat Galatasaray ile ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. İyi hissettiğim için Fenerbahçe'yi seçtim. Bana teklif yapan tüm takımlar gibi Galatasaray'a da saygım var." dedi.