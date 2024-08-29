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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Doğru bulmuyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen ile oynanan ve penaltılarla kaybedilen Konferans Ligi mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam; "Taraftarın duygusunu anlayabiliyorum. Oyuncularım da ben de çok üzgünüm. Taraftarlarlardan özür diliyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 23:23 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:26
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan istifa açıklaması: Doğru bulmuyorum

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Trabzonspor, St. Gallen ile 1-1 berabere kaldı. Uzatmaların ardından penaltılara kalan turla birlikte bordo mavililer turnuvaya veda etti ve Avrupa defterini kapattı.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Teknik Direktör Abdullah Avcı; "İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz. Oyuncular da çok üzgün. Bizim için Konferans Ligi önemli bir hedefti. Bu bize bir eşik atlatacaktı. Oyuncular da hakikaten çok üzgün. Futbolun içinde olan penaltılardan kaybettik. İki maçın tümüne bakınca turu hak etmiştik. Sayısız fırsat var. Bunlar yapamazsan bu oyun cezalandırıyor. Bugün bu defter kapandı.. 3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Çok da önemli bir teknik direktörüm. Yorum yapmak doğru olmaz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz.

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