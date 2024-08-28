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Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Dört mücadelenin oynandığı akşamda Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava yenilenen formatıyla oynanacak 1 numaralı turnuvaya adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 00:05 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 00:05
Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takımlar belli oldu

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları belirleyecek play-off turu rövanş maçları belli oldu. Dört mücadelenin oynandığı mücadelede Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava en üst organizasyonda yer almayı başardı.

Bruno PetkovicBruno Petkovic

Günün ilk karşılaşmasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Karabağ ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Hırvat temsilcisi, Azerbaycan'da da rakibini 2-0 yendi kazanan taraf oldu.

Lille Fenerbahçe'yi elemiştiLille Fenerbahçe'yi elemişti

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN LILLE DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Lille'e elenmişti. Fransız temsilcisi Slavia Prag karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Çekya'da 2-0 yenilerek lig aşamasına kaldı.

Uros Spajic Kızılyıldız'a tur getiren isimlerden biri olduUros Spajic Kızılyıldız'a tur getiren isimlerden biri oldu

KIZILYILDIZ EVİNDE TURLADI

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e deplasmanda 2-1 yenilmişti. Kırmızı beyazlı ekip evinde oynadığı ikinci mücadeleden 2-0 kazanarak adını lig aşamasına yazdırdı.

Midtjylland'ın gollerinden birini Türk futbolcu Aral Şimşir attıMidtjylland'ın gollerinden birini Türk futbolcu Aral Şimşir attı

BRATISLAVA GİDEN TURU KURTARDI!

Slovak temsilcisi Slovan Bratislava, 1-1'in rövanşında Midtjylland'ı konuk etti. Başkent ekibi 82'inci dakikasında 2-1 geride olduğu maçta attığı 2 golle birlike Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

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