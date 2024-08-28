Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takımlar belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları belirleyecek play-off turu rövanş maçları belli oldu. Dört mücadelenin oynandığı mücadelede Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava en üst organizasyonda yer almayı başardı.