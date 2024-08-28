Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takımlar belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları belirleyecek play-off turu rövanş maçları belli oldu. Dört mücadelenin oynandığı mücadelede Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava en üst organizasyonda yer almayı başardı.
Bruno Petkovic
Günün ilk karşılaşmasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Karabağ ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Hırvat temsilcisi, Azerbaycan'da da rakibini 2-0 yendi kazanan taraf oldu.
Lille Fenerbahçe'yi elemişti
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN LILLE DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Lille'e elenmişti. Fransız temsilcisi Slavia Prag karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Çekya'da 2-0 yenilerek lig aşamasına kaldı.