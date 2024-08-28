TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçı takip etti.

"BAŞAKŞEHİR'İN DNA'SINDA AVRUPA VAR"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını ve gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Çok mutluyuz, bu mutluluğu yaşatan başta teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ı ve oyuncu kardeşlerimizin hepsini kutluyorum. Bugün Avrupa'da 56. maça çıktık, galibiyet sayımız, mağlubiyet sayısını geçti. Bu sezon Avrupa'da oynadığımız 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik bizi çok mutlu etti. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Lig aşamasına kaldık, ilk aşamayı hallettik, inşallah bundan sonra devamını getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün daha önce son 16 turuna yükseldiğini ve bunun daha yukarısında bir noktaya çıkılıp çıkılamayacağı konusundaki soruyu da yanıtlayan Gümüşdağ; "Neden çıkmasın? Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Hocamızın raporuna istinaden 1-2 transfer daha yapacağız. İnşallah emin adımlarla Avrupa'daki hedefimize yürüyeceğiz, ilk 16'ya ilk 8'e gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var diyorum, üstüne basa basa söylüyorum çünkü Avrupa çok kıymetli, öncelikle ülke puanına katkı sağlıyoruz, inşallah yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da play-off'u geçecekler. Zannediyorum 5 takım Avrupa'da aynı anda Türkiye'de ilk defa olacak. Bu maçlar adeta milli maç gibi, o yüzden bu maçları çok önemsiyorum. İnşallah yolumuza hem Avrupa'da hem de ligde devam edeceğiz." dedi.

Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde yollarına iddialı bir şekilde devam etmek istediklerinin altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Biz buna alışığız, kolay olmuyor. Bugün iki sakatlığımız vardı biri Duarte, diğeri de Ömer Ali. 3-4 gün arayla maç oynamanın zorlukları oluyor ama play-off oynanırken lig maçlarının ertelenmesi çok doğru bir karardı. Federasyon başkanına da öyle bir ricada bulunmuştum, sağ olsun o kararı aldılar. Tüm takımlar adına doğru bir karar oldu. İrlanda takımının da maçını kendi federasyonu erteledi. Play-off maçlarında o ülkenin lig takımlarının o hafta maçlarının oynanmaması çok anlamlı. Bu maçlar ülke için çok kıymetli. Ligde de her zaman zirveyi zorlayan, şampiyonluk yaşamış bir takımız." şeklinde konuştu.