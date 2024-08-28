Yeni sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Temsilcimiz, İrlanda'da 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i Ömer Ali Şahiner ve Oliver Kemen'in golleriyle 2-0 yendi.
Yeni sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Temsilcimiz, İrlanda'da 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i Ömer Ali Şahiner ve Oliver Kemen'in golleriyle 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
64' GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti!
⚽GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/tYr22IONIf— TRT Spor (@trtspor) August 28, 2024
81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
82' GOOOOL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı!
⚽GOOOLL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı! Temsilcimiz Başakşehir tura bir adım daha yaklaştı! pic.twitter.com/TvAbDSLWn6— TRT Spor (@trtspor) August 28, 2024
İLK YARI SESSİZ GEÇTİ
Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Turuncu lacivertli ekip rakibini zaman zaman zorlayıp fırsatlar bulsa da kale çizgisini geçmeyi başaramadı.
PERDEYİ ÖMER ALİ ŞAHİNER AÇTI KEMEN BİTİRDİ
Maçta ilk gol Başakşehir'den geldi. Rakip ceza sahasında oluşan karambol sonrasında topu önüne alan Ömer Ali Şahiner, rakibini ekarte etti ve attığı şutla ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın 82'inci dakikasında Kemen, Lima'nın ortasında kafayla farkı ikiye çıkardı.
"BAŞAKŞEHİR'İN DNA'SINDA AVRUPA VAR"
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını ve gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.
RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Çok mutluyuz, bu mutluluğu yaşatan başta teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ı ve oyuncu kardeşlerimizin hepsini kutluyorum. Bugün Avrupa'da 56. maça çıktık, galibiyet sayımız, mağlubiyet sayısını geçti. Bu sezon Avrupa'da oynadığımız 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik bizi çok mutlu etti. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Lig aşamasına kaldık, ilk aşamayı hallettik, inşallah bundan sonra devamını getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kulübün daha önce son 16 turuna yükseldiğini ve bunun daha yukarısında bir noktaya çıkılıp çıkılamayacağı konusundaki soruyu da yanıtlayan Gümüşdağ; "Neden çıkmasın? Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Hocamızın raporuna istinaden 1-2 transfer daha yapacağız. İnşallah emin adımlarla Avrupa'daki hedefimize yürüyeceğiz, ilk 16'ya ilk 8'e gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var diyorum, üstüne basa basa söylüyorum çünkü Avrupa çok kıymetli, öncelikle ülke puanına katkı sağlıyoruz, inşallah yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da play-off'u geçecekler. Zannediyorum 5 takım Avrupa'da aynı anda Türkiye'de ilk defa olacak. Bu maçlar adeta milli maç gibi, o yüzden bu maçları çok önemsiyorum. İnşallah yolumuza hem Avrupa'da hem de ligde devam edeceğiz." dedi.
Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde yollarına iddialı bir şekilde devam etmek istediklerinin altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Biz buna alışığız, kolay olmuyor. Bugün iki sakatlığımız vardı biri Duarte, diğeri de Ömer Ali. 3-4 gün arayla maç oynamanın zorlukları oluyor ama play-off oynanırken lig maçlarının ertelenmesi çok doğru bir karardı. Federasyon başkanına da öyle bir ricada bulunmuştum, sağ olsun o kararı aldılar. Tüm takımlar adına doğru bir karar oldu. İrlanda takımının da maçını kendi federasyonu erteledi. Play-off maçlarında o ülkenin lig takımlarının o hafta maçlarının oynanmaması çok anlamlı. Bu maçlar ülke için çok kıymetli. Ligde de her zaman zirveyi zorlayan, şampiyonluk yaşamış bir takımız." şeklinde konuştu.
"ÇAĞDAŞ ATAN: YOLUMUZ AÇIK"
Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükselen Başakşehir'de Çağdaş Atan, "Ülke futboluna, ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Üç kulvarda devam edebilecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Lig, Avrupa ve kupaya eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek. Rakiplerimizi bir görelim. Yapacağımız iki transfer de aramıza katıldığında yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Saygıyı hak eden ve değerli bir kulüpte bulunduklarını ifade eden Atan, "Kulübün hak ettiği değerin tam karşılığını alamadığını düşünüyorum. İlk günden beri takımın durumu ne olursa olsun, ilk amaç Avrupa kupalarına katılabilmek ve ülke puanına katkıda bulunabilmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Takımımız, oyunumuz bir plan üzerine kurulu. Her zaman 2-3 planımız var. En iyi şekilde yerine getirdik. Bunun gerçek mimarı oyuncular. Bu maçtaki baskı kalitemiz, sahaya dizilişimiz, ilk golde ceza sahasında 8 adamla oluşumuz, ikinci golde de ceza sahasında 7-8 oyuncuyla oluşumuz, oyunumuzun evrildiği noktayı gösteriyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Lig aşamasına yükselmelerindeki başarıyı Başkan Göksel Gümüşdağ'a hediye ettiğini söyleyen Çağdaş Atan, "Bu başarıyı Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a hediye etmek istiyorum. Gece gündüz çalışması, lig aşamasına kalabilmek içindi. Hedefimiz sadece lig aşamasına kalmak değil. Daha büyük bir hayalim var. İki adım daha atmak istiyoruz. Son 16 ve çeyrek finale kalabilirsek benim için en büyük mutluluk olacak. Hem Türkiye kupası hem de ligde iyi performans gösterip gelecek sene de burada olmak istiyoruz. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve yüzde 66 topa sahip olma... Topu hep talep ettik. Oyunu hep domine ettik. Özellikle içerideki maçlarda çok tempolu, yüksek şiddetli baskılarla dikine oynayan bir Başakşehir izlettik." diye konuştu.
Duarte'nin sakatlığını da değerlendiren Atan, "Duarte adına üzgünüm. Takımımız adına önemli bir kayıp. Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'i de kaybettik. Onun da yaklaşık 3 hafta aramızda olmayacağını düşünüyorum. Ancak buna değdiğini düşünüyorum. Tek amacımız ve hayalimiz buraya kalabilmekti. Milli ara avantajımız. En kısa zamanda aramıza dönmelerini temenni ediyorum." yorumunu yaptı.
İki ya da üç transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bir sol bek, bir de sağ öne mümkünse genç ve sol ayaklı Deniz'i zorlayabilecek bir oyuncu arıyoruz. Transfer son güne kadar her şeye açık. Kulübün şartlarının el verdiği doğrultuda transfer yapmaya hazırız. İki oyuncu net. Gidişata göre bir oyuncu daha fırsat transferi olarak aramıza katılabilir." şeklinde görüş belirtti.