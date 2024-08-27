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Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl? 2024-2025 sezonunda gruplarda kaç maç oynanacak?

Şamapiyonlar Ligi gruplarının belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Yeni bir sistem ile karşımıza çıkacak olan UEFA'nın yeni organizasyonunda birçok farklı uygulamaya gidilecek. Milyonları ekran başına kilitleyen ve futbol severlerin soluksuz takip ettiği turnuvada neler olacağı da merak konusu haline geldi. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl? 2024-2025 sezonunda gruplarda kaç maç oynanacak? Kaçıncı sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 17:39 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:39
Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı nasıl? 2024-2025 sezonunda gruplarda kaç maç oynanacak?

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UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, eylül ayı itibarıyla futbol severlerin karşısında olacak. Birbirinden iddialı takımların çekişmesine sahne olacak turnuvada şampiyonluk mücadelesi vereceği zorlu sezon, yeni formatıyla oynanacak. Bu nedenle birçok kişi yenilenen kurallar ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...

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32 OLAN TAKIM SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Daha önce 4 takım ve 8 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne 32 takım katılıyordu. Artık bu sayı yeni sistemle birlikte 36'ya yükseltildi. 4 takımın eklenmesiyle de yeni bir grup maratonu oluşturuldu.

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8 MAÇ OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında takımlar, katsayı puanlarına göre yine 4 torbada yer alacak. Kulüpler kendi torbaları da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Böylelikle 8 farklı rakiple karşılaşarak puan mücadelesi verecek. 4 maç iç sahada ve 4 müsabaka ise deplasmanda olarak organize edilecek.

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İLK 8'DEKİLER SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Oynanacak olan 8 karşılaşmanın ardından takımlar arasından ilk 8'de yer alanların bir sonraki turu son 16 olacak. 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasındaki kulüpler arasında ise çift ayaklı play-off mücadeleleri gerçekleştirilecek. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

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25'inci ile 36'ıncı sırada olan takımlar ise Avrupa Ligi'nden yollarına devam edemeyecek. Avrupa defterlerini kapatacaklar. Maraton son 16 turundan itibaren çift ayaklı maçlarla sürecek.

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GRUP MAÇLARI 29 OCAK'TA BİTECEK

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos'ta gerçekleşecek ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 8 hafta devam edecek lig aşaması, 29 Ocak 2025'te oynanacak müsabakalarla son bulacak.

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