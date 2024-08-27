Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı nasıl? 2024-2025 sezonunda gruplarda kaç maç oynanacak?

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UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, eylül ayı itibarıyla futbol severlerin karşısında olacak. Birbirinden iddialı takımların çekişmesine sahne olacak turnuvada şampiyonluk mücadelesi vereceği zorlu sezon, yeni formatıyla oynanacak. Bu nedenle birçok kişi yenilenen kurallar ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali bulunan tek takımımız konumunda 32 OLAN TAKIM SAYISI 36'YA YÜKSELDİ Daha önce 4 takım ve 8 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne 32 takım katılıyordu. Artık bu sayı yeni sistemle birlikte 36'ya yükseltildi. 4 takımın eklenmesiyle de yeni bir grup maratonu oluşturuldu.