Michy Batshuayi’den Young Boys’a 6 dakikada 2 gol!

Michy Batshuayi

"HOCAMIZ MOTİVE ETTİ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Michy Batshuayi; "Aldığımız sonuçtan dolayı mutsuzuz. Sentetik bir sahada oynadık. Bu bizim için kolay bir saha değildi. Burada iki gol attım. Çok fazla süre alamadım ama hocamızla konuştuk. Bana çok olumlu şeyler söyledi, motive etti. Ben de sahaya çıkıp gollerimi attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama ikinci maçımız var. Ona konsantre olacağız." dedi.