Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar takviyelere devam edecek.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar takviyelere devam edecek.
Michy Batshuayi ile başlayan transfer döneminde Jelert ve Gabriel Sara ile eksikler tamamlandı.
SARA'YA REKOR ÜCRET
Galatasaray'ın uzun zamandır eksik bölgesi olan 8 numara için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Aslan, bu bölgeye Norwich'ten Gabriel Sara'yı kattı.
Brezilyalı orta saha içinb kulübüne 18 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam Galatasaray tarihinin en pahalı bedeli olarak dikkat çekti.
10 NUMARA EKSİĞİ
Sol bekte Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, bu bölge için arayışlarına devam ederken gündeme 10 numara transferi de geldi.
Özellikle Mertens'in yaşının ilerlemesi ve eski gücünde olmaması teknik heyeti ve teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Belçikalı yıldızın performansı hücum etkinliğini doğrudan etkilerken, sarı kırmızılılar Mertens'i yedekleyecek flaş bir transfer için girişimlere başladı.
TALISCA HAMLESİ
Galatasaray, Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca için yeniden nabız yoklamaya başladı.
Harcama limitleri ile ilgili sıkıntısı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde Brezilyalı yıldızın transferini noktalamaya çalışacak.
Yüksek maliyeti nedeniyle Al Nassr'ın göndermeye sıcak baktığı Talisca da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.