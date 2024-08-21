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Galatasaray'da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde yıldız ismi bitirmek için harekete geçti. Brezilyalı yıldız da sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:17 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 11:17
Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar takviyelere devam edecek.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Michy Batshuayi ile başlayan transfer döneminde Jelert ve Gabriel Sara ile eksikler tamamlandı.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

SARA'YA REKOR ÜCRET

Galatasaray'ın uzun zamandır eksik bölgesi olan 8 numara için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Aslan, bu bölgeye Norwich'ten Gabriel Sara'yı kattı.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Brezilyalı orta saha içinb kulübüne 18 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam Galatasaray tarihinin en pahalı bedeli olarak dikkat çekti.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

10 NUMARA EKSİĞİ

Sol bekte Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, bu bölge için arayışlarına devam ederken gündeme 10 numara transferi de geldi.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Özellikle Mertens'in yaşının ilerlemesi ve eski gücünde olmaması teknik heyeti ve teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Belçikalı yıldızın performansı hücum etkinliğini doğrudan etkilerken, sarı kırmızılılar Mertens'i yedekleyecek flaş bir transfer için girişimlere başladı.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

TALISCA HAMLESİ

Galatasaray, Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca için yeniden nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Harcama limitleri ile ilgili sıkıntısı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde Brezilyalı yıldızın transferini noktalamaya çalışacak.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

Yüksek maliyeti nedeniyle Al Nassr'ın göndermeye sıcak baktığı Talisca da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Anderson Talisca bombası

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