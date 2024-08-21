Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başından bu yana birçok ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar takviyelere devam edecek.

Michy Batshuayi ile başlayan transfer döneminde Jelert ve Gabriel Sara ile eksikler tamamlandı.