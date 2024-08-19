Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Kanarya, geçtiğimiz sezondan bu yana sıkıntı yaşadığı orta saha transferi için düğmeye bastı.
Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.
Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayım sürerken, sarı-lacivertli takımda en çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği oldu.
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız oyuncunun en ciddi talibi Brighton oldu.
Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif etti.
Brighton'ın ayrıca Ferdi'yi ikna ettiği ve her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmak istediği belirtilirken, 24 yaşındaki sol bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR
Milliyet'in haberine göre; Brighton'ın transferi için ısrarcı olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli 40 milyon Euro'ya çıkabilir.
Milli futbolcunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öğrenilirken, transfer kararının bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.