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Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey'u geçecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak konusu. Brighton ile anlaşmaya vardığı öne sürülen yıldız futbolcu için konuşulan bonservis bedeli 35 milyon euroydu. Ancak transferin bu bedelin çokça üstünde bitebileceği kaydedildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 14:53 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 14:53
Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Kanarya, geçtiğimiz sezondan bu yana sıkıntı yaşadığı orta saha transferi için düğmeye bastı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayım sürerken, sarı-lacivertli takımda en çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği oldu.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız oyuncunun en ciddi talibi Brighton oldu.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif etti.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Brighton'ın ayrıca Ferdi'yi ikna ettiği ve her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Sarı-lacivertlilerin bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmak istediği belirtilirken, 24 yaşındaki sol bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR

Milliyet'in haberine göre; Brighton'ın transferi için ısrarcı olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli 40 milyon Euro'ya çıkabilir.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Milli futbolcunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öğrenilirken, transfer kararının bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

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