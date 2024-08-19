Ferdi Kadıoğlu transferinde yeni gelişme! Sacha Boey’u geçecek

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayım sürerken, sarı-lacivertli takımda en çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği oldu.

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız oyuncunun en ciddi talibi Brighton oldu.