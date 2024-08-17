Son dakikada zafer! Bandırmaspor Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 yendi

Birbirinden iddialı takımların kıran kırana mücadelesine sahne olan Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi rakibine karşı üstünlük golünü bulsa da Bandırma beraberliği sağladı. Son dakikada ise 3 puanı kaptı.
Bandırmaspor 2'de 2 yaptı
Karşılaşmanın hemen başında William Togui'nin asistinde Moustapha Camara fileleri havalandırdı. konuk takım 28'de Rahmetullah Berişbek ile skoru dengeleyen golü buldu. İki takım karşılıklı ataklardan faydalanamadı. Uzatmalarda ise Atınç Nukan sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi ve Bandırmaspor sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Keçiörengücü 1 puanda kalırken Bandırma ise 6'ya yükseldi.
Mor beyazlılar gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkarken bordo beyazlılar ise Çorum FK'yı ağırlayacak.