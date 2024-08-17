PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Son dakikada zafer! Bandırmaspor Keçiörengücü'nü deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Keçiöengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ankara temsilcisi adına Moustapha Camara ağları havalandırırken konuk takımın sayısı ise Rahmetullah Berişbek'ten geldi. Uzatmalarda Atınç Nukan takımı adına galibiyeti getiren isim oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 19:06 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 19:06
Son dakikada zafer! Bandırmaspor Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birbirinden iddialı takımların kıran kırana mücadelesine sahne olan Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi rakibine karşı üstünlük golünü bulsa da Bandırma beraberliği sağladı. Son dakikada ise 3 puanı kaptı.

Bandırmaspor 2'de 2 yaptıBandırmaspor 2'de 2 yaptı

Karşılaşmanın hemen başında William Togui'nin asistinde Moustapha Camara fileleri havalandırdı. konuk takım 28'de Rahmetullah Berişbek ile skoru dengeleyen golü buldu. İki takım karşılıklı ataklardan faydalanamadı. Uzatmalarda ise Atınç Nukan sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi ve Bandırmaspor sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 1 puanda kalırken Bandırma ise 6'ya yükseldi.

Mor beyazlılar gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkarken bordo beyazlılar ise Çorum FK'yı ağırlayacak.

SON DAKİKA