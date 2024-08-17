Son dakikada zafer! Bandırmaspor Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 yendi

Birbirinden iddialı takımların kıran kırana mücadelesine sahne olan Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi rakibine karşı üstünlük golünü bulsa da Bandırma beraberliği sağladı. Son dakikada ise 3 puanı kaptı.