Kırmızılar; Diogo Jota ve Mohamed Salah ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Jürgen Klopp'un ayrılığından sonra yola Arne Slot ile devam eden Liverpool , Premier Lig'in yeni takımlarından Ipswich Town 'a konuk oldu.

Premier Lig'in yeni takımlarından Ipswich Town, seyircisi önünde Liverpool'a mağlup oldu.

SALAH İLK HAFTADA DURMUYOR

Ipswich karşısında takımını rahatlatan golü atan Mohamed Salah, ligin ilk haftasında en çok gol katkısı yapan isim oldu. Mısırlı yıldız, Premier Lig tarihinde en fazla ilk hafta golü (9) ve gol katkısı (14) yapan oyuncusu konumunda.