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3 Avrupa temsilcisinin Süper Lig maçlarına erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden 3 temsilcimizin Süper Lig'deki maçlarının ertelendiğini duyurdu. Buna göre Galatasaray, Trabzonspor ve Başkşehir, lig müsabakasına çıkmayacak.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 16:09 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 16:18
3 Avrupa temsilcisinin Süper Lig maçlarına erteleme

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig'deki maçlarının ertelendiğini duyurdu.

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İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Süper Lig'de 3 maça erteleme!

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Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

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Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

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