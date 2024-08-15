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Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanacak. Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak olan hafta Eyüpspor - Bodrum FK maçıyla sona erecek. TFF'den yapılan açıklamayla haftanın hakemleri de belli oldu. İşte o liste...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:12 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:12
Süper Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanacak. Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak olan hafta Eyüpspor - Bodrum FK maçıyla sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamayla haftanın hakemleri de belli oldu.

İşte o liste;

Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman

Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın

Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler

Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler

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