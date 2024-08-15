Süper Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanacak. Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak olan hafta Eyüpspor - Bodrum FK maçıyla sona erecek.
TFF'den yapılan açıklamayla haftanın hakemleri de belli oldu.
İşte o liste;
Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın
Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler