Bu sezon yeni bir sayfa açarak hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'deki kupaları kazanmak isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katıldı.
Bu sezon yeni bir sayfa açarak hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'deki kupaları kazanmak isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katıldı.
Sarı lacivertliler bu turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Karşılaşma sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli takımın taraftarları uzun süre stattan çıkmadı ve üzüntülerini tribünlerdeki koltuklarda yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da katılamayan Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıkmış oldu.
Son kez 2008-2009 sezonuunda Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda yer alan Fenerbahçe'nin grubunda Porto, Dinamo Kiev ve Arsenal vardı. Bu gruptaki son maçını 2008 yılında oynayan Kanarya, böylelikle 16 yıl sonra da aynı başarıyı gösteremedi.
Fenerbahçe grubu 2 puan ve -7 averajla son sırada tamamladı ve o günden bu yana gruplarda mücadele edemedi.