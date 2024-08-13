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Dinmeyen özlem... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 seneye çıktı!

Jose Mourinho ile birlikte yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Kanarya bu sonuçla birlikte son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda yine yer alamayacak. İşte o günden bu yana Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 00:23 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 00:57
Dinmeyen özlem... Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 seneye çıktı!

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Bu sezon yeni bir sayfa açarak hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'deki kupaları kazanmak isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katıldı.

Fenerbahçe sezona Lugano eşleşmesi galibiyetleri ile başladıFenerbahçe sezona Lugano eşleşmesi galibiyetleri ile başladı

Sarı lacivertliler bu turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe Lille'e bir kez daha elendiFenerbahçe Lille'e bir kez daha elendi

Kanarya'nın 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bu kez Lille oldu. Fransız temsilcisine deplasmanda 1-0 yenilen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Kadıköy'de ise 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Fenerbahçe Lille karşısında istediği sonucu alamadıFenerbahçe Lille karşısında istediği sonucu alamadı

Karşılaşma sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli takımın taraftarları uzun süre stattan çıkmadı ve üzüntülerini tribünlerdeki koltuklarda yaşadı.

Fenerbahçe 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorFenerbahçe 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da katılamayan Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıkmış oldu.

Semih Şentürk Arsenal'e karşı mücadele ederkenSemih Şentürk Arsenal'e karşı mücadele ederken

Son kez 2008-2009 sezonuunda Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda yer alan Fenerbahçe'nin grubunda Porto, Dinamo Kiev ve Arsenal vardı. Bu gruptaki son maçını 2008 yılında oynayan Kanarya, böylelikle 16 yıl sonra da aynı başarıyı gösteremedi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gören son kadrosuFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gören son kadrosu

Fenerbahçe grubu 2 puan ve -7 averajla son sırada tamamladı ve o günden bu yana gruplarda mücadele edemedi.

Alex de SouzaAlex de Souza

Fenerbahçe'nin o günden bu yana eleyip elendiği takımlar şu sekilde;

2010-2011
Young Boys (elendi)

Mehmet TopuzMehmet Topuz

2012-2013
Vaslui (eledi)
Spartak Moskova (elendi)

Raul Meireles ve Jack WilshereRaul Meireles ve Jack Wilshere

2013-2014
Red Bull Salzburg (eledi)
Arsenal (elendi)

Diego RibasDiego Ribas

2015-2016
Shakhtar Donetsk (elendi)

Fenerbahçe Monaco karşısında turu geçememiştiFenerbahçe Monaco karşısında turu geçememişti

2016-2017
Monaco (elendi)

GiulianoGiuliano

2018-2019
Benfica (elendi)

Fenerbahçe Benfica'yı da eleyemediFenerbahçe Benfica'yı da eleyemedi

2022-2023
Dinamo Kiev (elendi)

Fenerbahçe bonservis rekoru kırıp Jose Mourinho'yu da getirdiği sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadıFenerbahçe bonservis rekoru kırıp Jose Mourinho'yu da getirdiği sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

2024-2025

Lugano (eledi)
Lille (elendi)

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