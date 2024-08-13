Fenerbahçe Lille karşısında istediği sonucu alamadı Karşılaşma sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli takımın taraftarları uzun süre stattan çıkmadı ve üzüntülerini tribünlerdeki koltuklarda yaşadı.

Semih Şentürk Arsenal'e karşı mücadele ederken Son kez 2008-2009 sezonuunda Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda yer alan Fenerbahçe'nin grubunda Porto, Dinamo Kiev ve Arsenal vardı. Bu gruptaki son maçını 2008 yılında oynayan Kanarya, böylelikle 16 yıl sonra da aynı başarıyı gösteremedi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gören son kadrosu Fenerbahçe grubu 2 puan ve -7 averajla son sırada tamamladı ve o günden bu yana gruplarda mücadele edemedi.