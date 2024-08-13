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Olimpiyatta yüzücülere bakterili Sen Nehri'nde kulaç attırdılar! Almanya üç sporcusunun hastalandığını duyurdu

Almanya'nın Olimpiyat Sporları Konfederasyonu, Paris 2024 Oyunları'nda Sen Nehri'nde yapılan yüzme yarışlarına katılan üç Alman sporcunun hastalandığını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Olimpiyatta yüzücülere bakterili Sen Nehri’nde kulaç attırdılar! Almanya üç sporcusunun hastalandığını duyurdu

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Almanya'nın Olimpiyat Sporları Konfederasyonu, Paris 2024 Oyunları'nda Sen Nehri'nde yapılan yüzme yarışlarına katılan üç Alman sporcunun hastalandığını duyurdu. Alman yüzücü Leonie Beck sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sen Nehri'ndeki kadınlar 10 kilometre yarışından sonra hastalandığını duyurdu. Beck, "Dün dokuz kez kustum + ishal" diye yazdı.

YÜZMEK 100 YILDIR YASAKTI
Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonunun açıklamasında, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri bulunan iki Alman kadın yüzücü ayakta tedavi edildi. Bir başka yüzücü de Alman doktorlar tarafından tedavi ediliyor" ifadeleri yer aldı. Yüzmenin 100 yıldır yasak olduğu Sen'de Türk takımından milli yüzücü Kuzey Tunçelli de, "Her saniye çıkmayı düşündüm. Kulacımı attığım zaman pislikten midir bilmiyorum elimi göremiyordum, o kadar bulanıktı su" dedi.

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