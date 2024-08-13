Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Rekor bonservisle Fenerbahçe’den ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.