Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Rekor bonservisle Fenerbahçe’den ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.
NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye geldikten sonra performansıyla adından söz ettiren ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Hollanda doğumlu 24 yaşındaki sol bek, farklı mevkilerde de forma giymesi nedeniyle joker haline gelmişti.
Ferdi Kadıoğlu son olarak EURO 2024'te ön plana çıkan isimlerden biri olmayı başarmıştı.