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Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Rekor bonservisle Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig'İn dev ekiplerinden Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir transfer gündeminin yıldızıydı. Gurbetçi futbolcu için yapılan tekliflerin ardından mutlu sona ulaşan takım belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 19:17 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 19:21
Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Rekor bonservisle Fenerbahçe’den ayrılıyor

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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler yıldız oyuncudan 35 milyon Euro kazanacak.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye geldikten sonra performansıyla adından söz ettiren ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Hollanda doğumlu 24 yaşındaki sol bek, farklı mevkilerde de forma giymesi nedeniyle joker haline gelmişti.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu son olarak EURO 2024'te ön plana çıkan isimlerden biri olmayı başarmıştı.

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