SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Lille | CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lille'i ağırlıyor. İlk karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı lacivertli ekip evinde kazanarak play-off turuna yükselmek istiyor. Birbirindne önemli futbolcuların bulunduğu kadrosunu Jose Mourinho'ya emanet eden Kanarya, tribünde binler, ekran başında ise milyonlar destekliyor. Fenerbahçe - Lille maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:46 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 20:54
Fenerbahçe - Lille | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda birbirinden iddialı transferler yaparak iddialı bir girişle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetle elemişti. Kanarya'nın 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lille olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri İrfan Can Kahveci'nin golü ile eşitliği yakaladığı Fransa deplasmanından son anlada yediği golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi sıra rövanşa geldi. Kadıköy'de binlerce taraftarın desteği ile rakibini ağırlayan Fener, kritik randevuda tur biletini kapmak istiyor. Fenerbahçe - Lille maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Lille maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizFenerbahçe - Lille maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda birçok fırsat yakalamayı başardı. Sarı lacivertliler Szymanski ve Mert Haka Yandaş'ın uzaktan şutları ile gole yaklaştı ancak Chevalier izin vermedi. Tadic'İn sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Allan Saint-Maximin değerlendirmek istedi ancak top az farkla dışarı gitti. Fransız futbolcu ayrıca rakibini çalımlayıp topu içeri çevirdi ancak son anda Riberio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Eğer müdahale yapmasaydı Szymasnki boş ağları havalandıracaktı.

Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadıFerdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadı

ADS MAÇINDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11'de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin en az 2 farka ihtiyacı varFenerbahçe'nin en az 2 farka ihtiyacı var

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Geçen hafta Fransa'da rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, evinde tur atlaması için en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farkla yendiği takdirde ise eşleşme uzatmaya gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Framsız temsilcisi play-off turuna yükselecek.

Slavia Prag, Union SG'yi ilk maçta 3-1 yenmiştiSlavia Prag, Union SG'yi ilk maçta 3-1 yenmişti

PRAG DAHA YAKIN

Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde rakibi Slavia Prag ile Royale Union Saint-Gilloise arasındaki eşleşmenin galibi olacak. İlk randevuyu Çekya'da 3-1 kazanan başkent temsilcisi, tura daha yakın gözüküyor.

FENERBAHÇELİLERİN AÇTIĞI THE HARDER THE CONFLICT, THE MORE GLORIOUS THE TRIUMPH PANKARTIFENERBAHÇELİLERİN AÇTIĞI THE HARDER THE CONFLICT, THE MORE GLORIOUS THE TRIUMPH PANKARTI

THOMAS PAINE'NİN SÖZÜ İLE PANKART

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmada takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde ünlü filozof Thomas Paine'nin "Çatışma (mücadele) ne kadar zor ise zafer o kadar muhteşemdir" sözünün yer aldığı pankart asıldı. Altına ise "Çatışmamız (mücadelemiz) yeni başlıyor" ifadesi eklendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Bakan Fidan 3. tur görüşmeler için tarih verdi
Fenerbahçe - Lille | CANLI
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
Altın fiyatlarında son durumu| Orta Doğu’daki gerilim altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Uzman isim İslam Memiş’ten kritik uyarı!
Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe
Siber casusluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı! 3 farklı Telegram kanalından kişisel verileri satışa çıkardılar
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı!
Sıcak hava bunalttı: Termometreler fırladı!
CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı! Gazze’den Tel Aviv’e füze
ABD’li Albay Douglas McGregor’dan alçaklık itirafı: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz!
Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer
Bu bir ’Seçimlik milliyetçiler’ haberidir | CHP’de ’Bozkurt’ hazımsızlığı! Cemil Tugay’dan skandal Merih Demiral sözleri: İdeolojimiz belli
SON DAKİKA