Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadı ADS MAÇINDAN 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11'de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin en az 2 farka ihtiyacı var FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? Geçen hafta Fransa'da rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, evinde tur atlaması için en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farkla yendiği takdirde ise eşleşme uzatmaya gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Framsız temsilcisi play-off turuna yükselecek.

Slavia Prag, Union SG'yi ilk maçta 3-1 yenmişti PRAG DAHA YAKIN Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde rakibi Slavia Prag ile Royale Union Saint-Gilloise arasındaki eşleşmenin galibi olacak. İlk randevuyu Çekya'da 3-1 kazanan başkent temsilcisi, tura daha yakın gözüküyor.