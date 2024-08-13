Yeni sezonda birbirinden iddialı transferler yaparak iddialı bir girişle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetle elemişti. Kanarya'nın 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lille olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri İrfan Can Kahveci'nin golü ile eşitliği yakaladığı Fransa deplasmanından son anlada yediği golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi sıra rövanşa geldi. Kadıköy'de binlerce taraftarın desteği ile rakibini ağırlayan Fener, kritik randevuda tur biletini kapmak istiyor. Fenerbahçe - Lille maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.
FENERBAHÇE - LILLE MAÇI CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Lille maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David
Allan Saint-Maximin
FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda birçok fırsat yakalamayı başardı. Sarı lacivertliler Szymanski ve Mert Haka Yandaş'ın uzaktan şutları ile gole yaklaştı ancak Chevalier izin vermedi. Tadic'İn sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Allan Saint-Maximin değerlendirmek istedi ancak top az farkla dışarı gitti. Fransız futbolcu ayrıca rakibini çalımlayıp topu içeri çevirdi ancak son anda Riberio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Eğer müdahale yapmasaydı Szymasnki boş ağları havalandıracaktı.