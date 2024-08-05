Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü.
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü.
Madrid ekibi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlarken, beklenen teklifi alamadı.
Portekizli oyuncu ise Barcelona'dan teklif gelmesini bekliyor.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan ekibi ise bu transferi askıya aldı.
ATLETICO'DAN JOAO FELIX KARARI
Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre ise; Felix için Premier Lig'den Aston Villa teklifte bulundu.
2019'da yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında Felix'i kadrosuna katan Atletico Madrid, gelen teklifi yetersiz buldu.
Madrid ekibi beklenen bonservis karşılamazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılıyor.
Öte yandan Barcelona'dan teklif gelmediği takdirde Felix'in sarı lacivertli ekibe vatandaşı Jose Mourinho faktörü nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor.
BENFICA ÇEKİLDİ
Portekizli oyuncunun eski takımı Benfica'da başkan Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Felix'i kadrolarına katmak istediklerini fakat ekonomik olarak bunun mümkün olmadığını söylemişti.