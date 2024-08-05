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Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İspanya'daki geleceği belirsiz olan Joao Felix ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Ada ekibiyle anlaşamayan Felix'te ibre Fenerbahçe'ye çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 17:05 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 17:05
Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

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Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Madrid ekibi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlarken, beklenen teklifi alamadı.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Portekizli oyuncu ise Barcelona'dan teklif gelmesini bekliyor.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan ekibi ise bu transferi askıya aldı.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

ATLETICO'DAN JOAO FELIX KARARI

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre ise; Felix için Premier Lig'den Aston Villa teklifte bulundu.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

2019'da yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında Felix'i kadrosuna katan Atletico Madrid, gelen teklifi yetersiz buldu.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Madrid ekibi beklenen bonservis karşılamazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılıyor.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

Öte yandan Barcelona'dan teklif gelmediği takdirde Felix'in sarı lacivertli ekibe vatandaşı Jose Mourinho faktörü nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

BENFICA ÇEKİLDİ

Portekizli oyuncunun eski takımı Benfica'da başkan Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Felix'i kadrolarına katmak istediklerini fakat ekonomik olarak bunun mümkün olmadığını söylemişti.

Fenerbahçe’de Joao Felix sürprizi!

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