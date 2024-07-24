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Spor tutkunları dikkat! Siber güvenlik uyarısı

Olimpiyat oyunları tutkunlarını hedef alan dolandırıcılık ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Spor tutkunları dikkat! Siber güvenlik uyarısı

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Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana ilk yüz yüze Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz'da başlayacak ve milyonlarca spor meraklısının ilgisini üzerine toplayacak. Kaspersky uzmanları, bu dönemde dolandırıcıların, izleyicilerin parasını ve verilerini hedef aldığı dolandırıcılık faaliyetlerinde bir artış olduğuna dikkat çekti. Dolandırıcıların, izleyicilerin ilgisinden nasıl faydalandığını anlamak için Kaspersky uzmanları olimpiyatlarla ilgili kimlik avı web sitelerini analiz etti ve kullanılan ana temaları belirledi.

SAHTE BİLETLER
Olimpiyat Komitesi'nin sahte bilet satışları konusunda uyarıda bulunması ve İngiliz bir yüzücünün ailesinin Paris Olimpiyatları için bilet satın almaya çalışırken 2 bin 500 sterlin dolandırıldığına dair haberlerin ardından, Kaspersky telemetrisi de dolandırıcıların aktif olarak kimlik avı web siteleri hazırladığını doğruluyor. Bu siteler, olimpiyat oyunları için özel fiyatlarla bilet sunuyor veya biletleri tükenmiş etkinlikler için boşta koltukları olduğunu iddia ediyor. Bu etkili dolandırıcılık yöntemi birçok olimpiyat sezonunda yeniden ortaya çıktı ve Kaspersky uzmanları bu tür web sitelerinin Paris 2024 etkinlikleri sırasında çoğalmasını bekliyor. Bu senaryoda kullanıcılar bir formu doldurarak hem kişisel bilgilerini hem de paralarını dolandırıcılara kaptırıyor. Sonuç olarak geçersiz biletlere sahip oluyorlar veya daha büyük olasılıkla ellerine hiçbir şey geçmiyor. Bu da hem finansal kayba hem de verilerinin Dark Web forumlarında satılmasına yol açıyor.

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