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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş kamp kadrosuna alınmadı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk kamp dönemini Avusturya'da gerçekleştiren sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, 2. etap yurt dışı kampının kadrosuna alınmadı...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:24
Galatasaray’da Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş kamp kadrosuna alınmadı!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

İlk kamp dönemini Avusturya'da gerçekleştiren sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, 2. etap yurt dışı kampının kadrosuna alınmadı...

Kazımcan geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdi.Kazımcan geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdi.
Sarı kırmızılılarda Taylan ve Kazımcan'ın dışında kendisine takım bulması söylenen ve ilk etap kamp kadrosuna da alınmayan Cicaldau yine kadronun dışında kaldı.

Copa America'dan sonra tatili süren Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda yer almayan diğer isim oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

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