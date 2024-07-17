Thalisson Kelven da Silva resmen Antalyaspor’da

Kadrosuna Soner Dikmen, Mouassa Djenepo ve Kenan Piric takviyeleri yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor 'da Alex de Souza'nın dördüncü transferi açıklandı. Akdeniz temsilcisi, Thalisson Kelven da Silva 'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Thalisson, Adana Demirspor'un yeni sezondaki stoper tandemini oluşturan isimlerden biri olacak

İmza töreninde konuşan Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.