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Thalisson Kelven da Silva resmen Antalyaspor'da

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de adından söz ettirmek isteyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar son olarak Romanya'dan Thalisson Kelven da Silva'yı renklerine bağladı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 00:29 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 00:30
Thalisson Kelven da Silva resmen Antalyaspor’da

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Kadrosuna Soner Dikmen, Mouassa Djenepo ve Kenan Piric takviyeleri yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da Alex de Souza'nın dördüncü transferi açıklandı. Akdeniz temsilcisi, Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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İmza töreninde konuşan Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Medeni Çelebi de kadrolarını güçlendirmeye ve önemli takviyeler yapmaya devam edeceklerini belirterek, Erzurum kampında kadroyu büyük ölçüde şekillendireceklerini ifade etti.

Yönetim kurulu üyesi Yaşar Okudan da Thalisson transferinin Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

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