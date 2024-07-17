İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.
Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.
Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.
ZIYECH KALDI
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.
TEK İMZA BATSHUAYI'DEN
Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.
MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ
Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.
Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.
AURIER VE NDOMBELE AYRILDI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.
İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken; Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.
Geride kalan sezonda Başakşehir forması giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
KONTENJAN DOLDU
Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SERVET
Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
EURO 2024'te Hollanda'ya karşı mücadele ettiğimiz maçta van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.
WEST HAM KANCASI
Bu doğrultuda Ada ekiplerinden West Ham United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.
İngiliz basınının haberine göre Londra temsilcisi, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon paundu gözden çıkardı.
Yayımlanan haberin başlığında milli yıldız için 'Nadir bir stile sahip' tanımlaması yapıldı.