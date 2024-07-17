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İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımımızla gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçında da sahanın yıldızlarındandı. Dünyanın en iyi stoperlerinden van Dijk'ın maç sonunda 'Bizi çok zorladı' dediği Barış Alper için, Premier Lig ekibi çılgın bir rakamı gözden çıkardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:11 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 16:15
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

TEK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken; Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Geride kalan sezonda Başakşehir forması giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SERVET

Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

EURO 2024'te Hollanda'ya karşı mücadele ettiğimiz maçta van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

WEST HAM KANCASI

Bu doğrultuda Ada ekiplerinden West Ham United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

İngiliz basınının haberine göre Londra temsilcisi, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon paundu gözden çıkardı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

Yayımlanan haberin başlığında milli yıldız için 'Nadir bir stile sahip' tanımlaması yapıldı.

İngilziler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım

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