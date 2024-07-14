İSPANYA İNGİLTERE MAÇ SONUCU 2-1 || Maçtan dakikalar! Şampiyon İspanya oldu

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen ve François Letexier'in yönettiği bu unutulmaz maç, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. İspanya'nın bu zaferi, ülke tarihine altın harflerle kazındı. Final maçında gösterilen performans, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Başlama düdüğü: Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.
25' Sarı Kart - Harry Kane: İngiltere'de Harry Kane, Fabian Ruiz'in ayağına basması nedeniyle sarı kart gördü.
31' Sarı Kart - Dani Olmo: İspanya'da Dani Olmo, kart gören ilk isim oldu.
45+1' Phil Foden'in Şutu: Duran top vuruşunda Phil Foden arkada vuruşunu yaptı, ancak İspanya kalecisi Simon topu kurtardı. Bu, maçın ilk isabetli şutuydu.
46' Değişiklik - İspanya: İspanya'da Rodri oyundan çıktı, yerine Zubimendi girdi.
47' Gol - Nico Williams: Lamine Yamal'ın pasında Nico Williams tek vuruşla İspanya'yı öne geçirdi. (İspanya 1-0 İngiltere)
49' Kaçan Fırsat - Dani Olmo: Dani Olmo, müsait pozisyonda topu dışarı vurdu.
53' Sarı Kart - John Stones: Stones yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
56' İspanya'nın Fırsatları: Alvaro Morata ceza sahasında vuruşunu yaptı, ancak top kaleye gitmedi. Pozisyonun devamında Nico Williams ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı ancak isabet bulamadı.
61' Değişiklik - İngiltere: Harry Kane oyundan alındı, yerine Watkins dahil oldu.
64' Şut - Bellingham: Bellingham çok iyi döndükten sonra vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.
66' Pickford'un Kurtarışı: Lamine Yamal ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı, Pickford son anda topu kornere çeldi.
68' Değişiklik - İspanya: Morata oyundan çıktı, yerine Oyarzabal oyuna girdi.
69' Değişiklik - İngiltere: Mainoo'nun yerine Cole Palmer oyuna dahil oldu.