İSPANYA İNGİLTERE MAÇ SONUCU 2-1 || Maçtan dakikalar! Şampiyon İspanya oldu

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maçta sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, 17. doğum gününden bir gün sonra finalde oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, bu rekoru EURO 2016 finalinde 18 yaş 328 gün ile sahaya çıkan Renato Sanchez'ten aldı.

TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.