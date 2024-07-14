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İSPANYA İNGİLTERE MAÇ SONUCU 2-1 || Maçtan dakikalar! Şampiyon İspanya oldu

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan EURO 2024 final maçında İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. İspanya'nın üstün performansı ve mücadeleci ruhu, onları Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Taraftarlar, bu tarihi anı coşkuyla kutladı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 23:55 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 00:01
İSPANYA İNGİLTERE MAÇ SONUCU 2-1 || Maçtan dakikalar! Şampiyon İspanya oldu

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EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen ve François Letexier'in yönettiği bu unutulmaz maç, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. İspanya'nın bu zaferi, ülke tarihine altın harflerle kazındı. Final maçında gösterilen performans, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Başlama düdüğü: Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

25' Sarı Kart - Harry Kane: İngiltere'de Harry Kane, Fabian Ruiz'in ayağına basması nedeniyle sarı kart gördü.

31' Sarı Kart - Dani Olmo: İspanya'da Dani Olmo, kart gören ilk isim oldu.

45+1' Phil Foden'in Şutu: Duran top vuruşunda Phil Foden arkada vuruşunu yaptı, ancak İspanya kalecisi Simon topu kurtardı. Bu, maçın ilk isabetli şutuydu.

46' Değişiklik - İspanya: İspanya'da Rodri oyundan çıktı, yerine Zubimendi girdi.

47' Gol - Nico Williams: Lamine Yamal'ın pasında Nico Williams tek vuruşla İspanya'yı öne geçirdi. (İspanya 1-0 İngiltere)

49' Kaçan Fırsat - Dani Olmo: Dani Olmo, müsait pozisyonda topu dışarı vurdu.

53' Sarı Kart - John Stones: Stones yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

56' İspanya'nın Fırsatları: Alvaro Morata ceza sahasında vuruşunu yaptı, ancak top kaleye gitmedi. Pozisyonun devamında Nico Williams ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı ancak isabet bulamadı.

61' Değişiklik - İngiltere: Harry Kane oyundan alındı, yerine Watkins dahil oldu.

64' Şut - Bellingham: Bellingham çok iyi döndükten sonra vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.

66' Pickford'un Kurtarışı: Lamine Yamal ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı, Pickford son anda topu kornere çeldi.

68' Değişiklik - İspanya: Morata oyundan çıktı, yerine Oyarzabal oyuna girdi.

69' Değişiklik - İngiltere: Mainoo'nun yerine Cole Palmer oyuna dahil oldu.

73' Gol - Cole Palmer: Cole Palmer, Bellingham'ın geriye bıraktığı topta yerden düzgün bir vuruşla maça eşitliği getirdi. (İspanya 1-1 İngiltere)

82' İspanya'nın Fırsatı: İspanya organize bir atakla ceza sahasına girdi, Yamal'ın vuruşunda Pickford topu kurtardı.

83' Değişiklik - İspanya: Le Normand oyundan çıktı, yerine Nacho girdi.

86' Gol - Oyarzabal: Oyarzabal, yerden gelen pasla tek vuruş yaparak İspanya'yı yeniden öne geçirdi. (İspanya 2-1 İngiltere)

90' Dani Olmo'nun Müdahalesi: Dani Olmo, çizgiden topu çıkararak son dakikada İngiltere'nin gol atmasını önledi.

LAMİNE YAMAL TARİHE GEÇTİ

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maçta sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, 17. doğum gününden bir gün sonra finalde oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, bu rekoru EURO 2016 finalinde 18 yaş 328 gün ile sahaya çıkan Renato Sanchez'ten aldı.

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TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane

İNGİLTERE İLK ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak. İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor.

Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

İKİ TAKIMIN 28. RANDEVUSU

İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti. İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

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