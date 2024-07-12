SON DAKİKA I Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirdi!

Son dakika haberleri... Beşiktaş , son olarak İtalya Serie A ekibi Lazio forması giyen Ciro İmmobile ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.