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Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Immobile'nin yanına geliyor

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş durmak bilmiyor. Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Immobile'yi de renklerine bağlayan siyah beyazlılar, bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. Bu isim de Immobile gibi İtalya'dan gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 16:55 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 16:55
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, Portekizli 10 numara Rafa Silva ve İtalyan golcü Ciro Immobile'yi renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

1 DÜNYA YILDIZI DAHA

Tuttosport'un haberine göre siyah beyazlılar, Immobile'nin yanı sıra Arkadiusz Milik'i de transfer etmek istiyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 maça çıkan Polonyalı yıldız 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

Arkadiusz Milik'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor

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