Vincenzo Montella’dan Avusturya’ya gözdağı: Bu saatten sonra hiç fark etmez

A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile F grubunun son maçında karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu 52'inci dakikada ay yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Soucek kısa bir süre sonra tartışmalı bir pozisyon sonrasında eşitliği getirdi. Ancak Cenk Tosun yaptığı düzgün vuruşla milyonları sevince boğdu. Rakibini 2-1 yenen kırmızı beyazlılar, Avusturya ile eşleşti. Teknik Direktör Vincenzo Montella , eşleşme hakkında iddialı ifadeler kullandı.

İşte Montella'nın maç sonu yaptığı açıklamalar:

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç sonrasındaki açıklamalarında hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyerel; "Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibarıyla farklı bir turnuva başlıyor.

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra hiç fark etmez. Çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. So nuna kadar mücadele eden bir takımımız var." dedi.