Kylian Mbappe Hollanda maçında oynayacak mı? EURO 2024’e damga vuran sakatlıkta son söz Deschamps’ta! Avusturya maçında burnunu kırmıştı: Maske açıklaması gündem oldu

EURO 2024 tüm hızıyla devam ederken Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe , Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso 'nun omzuna çarptıktan sonra burnunu kırdı. Mbappe'nin sağlık durumu merak edilirken en çok sorulan soru ise cuma günü oynanacak olan Hollanda maçına çıkıp çıkamayacağı oldu.

Mbappe stadyumdan ambulansla ayrıldıktan sonra Fransa Futbol Federasyonu (FFF), turnuvanın en büyük isimlerinden biri olan Mbappe'nin burnunun kırıldığını bildirdi.

DESCHAMPS "TAKIM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR HABER" DİYEREK DUYURDU

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, üç gün sonra Hollanda ile karşılaşacak olan takım için bunun "çok kötü bir haber" olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bekleyip görmemiz gerekecek, sağlık personeli bununla ilgileniyor. Ne yapılacağını ve sonra ne kadar süreceğini görmemiz gerekecek. Bu gece, bizim için çok kötü bir haber. Açıkçası Fransız takımı onunla olsun ya da olmasın, bu aynı şey değil. Umarım orada olabilir.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Kylian Mbappé tarafından yapılan ilk kontrolün ardından sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Dİallo, Mbappe'bin birr operasyon geçirebileceğini fakat bunun hemen olmayacağını belirtti ve "Kyky"nin tedavi görmesi ve koruyucu maske takması gerekecek." dedi.