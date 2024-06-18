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Kylian Mbappe Hollanda maçında oynayacak mı? EURO 2024’e damga vuran sakatlıkta son söz Deschamps’ta! Avusturya maçında burnunu kırmıştı: Maske açıklaması gündem oldu

Fransa’nın forveti Kylian Mbappe’nin dün akşam EURO 2024 Avusturya-Fransa maçında Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso’nun omzuna çarparak burnunu kırmasının ardından en çok sorulan soru cuma günü Hollanda maçına çıkıp çıkamayacağı oldu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe’nin burnunun kırılmasının takım için çok kötü bir haber olduğunu belirtirken gözler ise Mbappe’ye çevrildi. Peki, Mbappe, Hollanda maçında oynayacak mı? Fransız basını açıkladı, işte, detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:10 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:28
Kylian Mbappe Hollanda maçında oynayacak mı? EURO 2024’e damga vuran sakatlıkta son söz Deschamps’ta! Avusturya maçında burnunu kırmıştı: Maske açıklaması gündem oldu

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EURO 2024 tüm hızıyla devam ederken Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso'nun omzuna çarptıktan sonra burnunu kırdı. Mbappe'nin sağlık durumu merak edilirken en çok sorulan soru ise cuma günü oynanacak olan Hollanda maçına çıkıp çıkamayacağı oldu.

Mbappe stadyumdan ambulansla ayrıldıktan sonra Fransa Futbol Federasyonu (FFF), turnuvanın en büyük isimlerinden biri olan Mbappe'nin burnunun kırıldığını bildirdi.

Mbappe'nin burnunun Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso'nun omzuna çarptığı anMbappe'nin burnunun Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso'nun omzuna çarptığı an

DESCHAMPS "TAKIM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR HABER" DİYEREK DUYURDU

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, üç gün sonra Hollanda ile karşılaşacak olan takım için bunun "çok kötü bir haber" olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bekleyip görmemiz gerekecek, sağlık personeli bununla ilgileniyor. Ne yapılacağını ve sonra ne kadar süreceğini görmemiz gerekecek. Bu gece, bizim için çok kötü bir haber. Açıkçası Fransız takımı onunla olsun ya da olmasın, bu aynı şey değil. Umarım orada olabilir.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Kylian Mbappé tarafından yapılan ilk kontrolün ardından sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Dİallo, Mbappe'bin birr operasyon geçirebileceğini fakat bunun hemen olmayacağını belirtti ve "Kyky"nin tedavi görmesi ve koruyucu maske takması gerekecek." dedi.

MBAPPE SOSYAL MEDYADAN SORDU

Maske açıklamasının ardından Mbappe ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Maske için herhangi bir öneriniz var mı?" diye sordu.

Takipçilerinden tavsiye istedi. Binlerce kullanıcı Mbappe'ye ilginç maske önerilerinde bulundu.

HOLLANDA MAÇINA ÇIKACAK MI?

Mbappe'nin sakatlığı cuma günü Hollanda ile karşılaşacak olan Fransa için büyük bir darbe oldu.

Fransa bir sonraki maçını cuma saat 21.00'de Hollanda'ya karşı oynanacak. Fransız gazetesi Le Point Mbappe'nin Hollanda maçında yer almak istediğini açıkça belirtti ve "Didier Deschamps'ın bu konu hakkında ne düşüneceğini de zaman gösterecek. Sağlık personeli ile anlaşarak son sözü söyleyecek olan odur. Mbappe'yi bir veya iki maç dinlendirebilir." ifadelerini kullandı.

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